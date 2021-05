Evangelische Gottesdienste in den Krankenhäusern haben Tradition. Doch die Zeiten haben sich geändert, nicht nur aufgrund der Pandemie. Mit einem neuen Gottesdienst-Modell will man jetzt „näher am Patienten“ sein und die persönliche Segnung und Salbung in den Vordergrund stellen.

Auch im ehemaligen Katharinen-Hospital und im Evangelischen Krankenhaus – dem heutigen Christlichen Klinikum Unna Mitte und West, wurden sonntäglich Gottesdienste in den Krankenhaus-Kapellen angeboten. Der Tag wird sich nun ändern. „Ab Juli wird es mittwochs um 16 Uhr im Wechsel in beiden Unnaer Krankenhäusern Gottesdienste mit Segnung und Salbung geben“, sagt Pfarrerin Kerstin Duchow. Der wird dann im Wechsel evangelisch und katholisch von Kerstin Duchow und dem kath. Pastor Marc Stücker gestaltet.

Diese Gottesdienste seien für Patienten der Häuser offen, grundsätzlich aber auch für die Öffentlichkeit, wenn es die Corona-Schutzmaßnahmen wieder zulassen. „Zurzeit gibt es noch keine Öffnung für Krankenhausgäste und Öffentlichkeit“, berichtet Duchow. Generell werden alle Gottesdienste aus der Kapelle auf die Patientenzimmer übertragen. Auf Anfrage kommen die Geistlichen im Anschluss an den jeweiligen Gottesdienst auf die Stationen und segnen/salben Patienten auf ihren Zimmern.

„Damit wollen wir näher am Patienten, an der Patientinnen sein, dies ist der Grundgedanke des neuen Konzepts“, verrät die Pfarrerin. Zuletzt hatten die Krankenhaus-Gottesdienste recht wenig Besuchende. Und das lag nicht nur an Corona. Kerstin Duchow vermutet, dass es auch an den verkürzten Liegezeiten im Krankenhaus liege. So würden vor dem Wochenende mobile PatientInnen häufig entlassen. Die verbleibenden hätten Schwierigkeiten, selbstständig in die Kapelle zu kommen, und insgesamt nehme die Bindung an Gottesdienstbesuchen auch ab.

Auch den digitalen Medien will man sich zukünftig öffnen und ab Juli Online-Andachten anbieten. Über den Youtube-Kanal des Hospitalverbundes sollen dann Andachten und Gottesdienste beider Konfessionen abrufbar sein. Dort ist dann auch der monatliche „lebenszeiten“-Gottesdienst des Ev. Kirchenkreises Unna zu sehen.

Pfingstsonntag wurde zum letzten Mal an einem Sonntagmorgen in beiden Krankenhäusern in Unna ein evangelischer Gottesdienst gefeiert. Dies waren gleichzeitig auch die letzten Krankenhaus-Gottesdienste für Pfarrerin Christine Bicker, die nach 24 Dienstjahren in der Krankenhausseelsorge zum 1. August in den Ruhestand geht. Ihre Verabschiedung wird am 1. Juli in kleiner Runde in der Kapelle des Christlichen Klinikums Unna Mitte gefeiert.