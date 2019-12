Der Wegweiser „Fit & Aktiv im Alter“ für das 1. Halbjahr 2020 ist da und liegt unter anderem im Bürgerbüro bei den Kirchen, der Sparkasse und natürlich in der Seniorenbegegnungsstätte aus.

Die 40 Seiten umfassende Broschüre gibt einen Überblick über die Freizeitangebote für ältere Menschen in Holzwickede, sowohl von der Gemeindeverwaltung und dem Verein „Begegnungsstätte Seniorentreff Holzwickede“ als auch von den Kirchen, Verbänden und Vereinen in unterschiedlicher Trägerschaft. Außerdem finden Interessierte Informationen und Adressen vielfältiger Hilfs- und Beratungsangebote für ältere Menschen und ihren Angehörigen. Als besonderen Höhepunkt feiert die Seniorenbegegnungsstätte am 6. Juni ihr 35-jähriges Bestehen mit einem „Buntem Nachmittag“.

In der Seniorenbegegnungsstätte werden neben dem herkömmlichen Kursangeboten auch wieder Vorträge, Feste und Fahrten angeboten. Die Fahrten in diesem Halbjahr führen unter anderem zum Bergbaumuseum Bochum, nach Essen und zum GaturaGart Park in Ibbenbüren. Des Weiteren erwartet die Besucherinnen und Besucher der Seniorenbegegnungsstätte am 1. März eine Sonntagsöffnung mit einem Lichtbildervortrag „Auf dem Höhlenweg von Witten ins Hönnetal“, das jährlich stattfindende „Frühlingssingen“ am 29. März und ein Literaturnachmittag mit dem Literaturkreis der Begegnungsstätte zum Thema „Theodor Fontane“ am 24. Mai.