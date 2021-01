Kunst, Musik, Theater und viele Angebote für die Kinder kann man jetzt unter www.jksunna.de finden. Nach Monaten der Online-Abstinenz präsentiert die Jugendkunstschule ihre neu gestaltete Homepage.

Neben allgemeinen Informationen zu der seit 1978 bestehenden Einrichtung und einem Serviceportal für Teilnehmer*innen finden Interessierte einen Blog zu aktuellen Themen und Angeboten. Besonders ausführlich informiert die Seite über das Kurs- und Workshop-Programm der vier Bereiche Theater, Kunst, Musik und Elementar/JeKits.

Die neue, moderne Internetpräsenz ersetzt das bisher immer zu Jahresbeginn herausgegebene Printprogramm. „So können wir unser vielfältiges Angebot aktueller halten, bei Bedarf auch mal neue spannende Formate spontan anbieten und die Teilnehmer fortlaufend über das Geschehen in der JKS informieren“, sind sich Monika Paris und Uli Bär vom Leitungsteam einig.

Und was steht im Laufe des Jahres auf dem Programm? Momentan ruhen alle Präsenz-Veranstaltungen und Workshops wegen des Lockdowns. „Es ist nur online-Unterricht möglich. Neue Teilnehmer im Instrumentalunterricht nehmen wir erst live wieder auf“, berichtet Sabine Miermeister, Leiterin des Musikbereichs. „Sobald es möglich ist, laden wir zu zwei neuen Ensembles ein: Eine neue Rockband und eine World Music Band für elf- bis 15-Jährige. Ab März hoffen wir wieder Workshops anbieten zu können.“

Der Theaterbereich möchte in diesem Jahr neben den etablierten Gruppen für Jugendliche und Grundschulkinder besonders die Allerkleinsten erreichen. Für Kinder ab vier Jahren starten gleich zwei neue Kurse. Auch die Ausbildung zum Theaterpädagogen, die die JKS seit Jahrzehnten erfolgreich anbietet, steht in den Startlöchern. Spannend werden die diesjährigen Aufführungen, geplant für den Sommer unter freiem Himmel, die Liveszenen und Videoblöcke aus den Online-Formaten der Lockdown-Phasen vereinigen.

Auch der Kunstbereich wendet sich mit der „Kunstwiese“ an die Kindergartenkinder. Sie können hier spielerisch Kunst entdecken und die Freude am kreativen Tun ausleben. Ebenso neu ist das „Jugendatelier“, ein Kurs für Juniorkünstler ab 15 Jahren. „Besonders freuen wir uns auf das reichhaltige Ferienprogramm, das in den letzten Jahren immer ausgebucht war. Hier können besonders die Kinder verschiedene künstlerische Disziplinen ausprobieren, die (noch) nicht zu unseren wöchentlichen Kursen kommen“, so Fachleiterin Julia Weber-Seysen. „Ob Malen, Holzbearbeitung, Phantasiewelten oder das sehr beliebte Töpfern – eine tolle Möglichkeit, die Vielfalt der Bildenden Kunst zu erleben.“

Auch der Elementarbereich, der ebenso für das Programm JeKits an zehn Unnaer Grundschulen verantwortlich ist, plant fleißig für die Zeit nach dem Lockdown. „Wir werden wieder die musikalische Früherziehung für die Vorschulkinder in vielen Kindergärten anbieten und planen den Musikgarten für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren in der Jugendkunstschule im Kurpark einzurichten. Begeistert bin ich von der Möglichkeit, dass man sich jetzt auch Videos von vergangenen Projekten anschauen kann. Auf der neuen Homepage findet man das beliebte spartenübergreifende Projekt 'Wir sind draußen' und den Weltkindertag, so wird die JKS noch übersichtlicher und auch nachhaltig präsentiert,“ so Uli Bär.

Wer sich anmelden oder informieren möchte oder einfach neugierig auf die neue Internetzpräsenz geworden ist, schaut ab sofort unter www.jksunna.de. Auch Anmeldeformulare, links zu JKS-Videos auf YouTube und umfangreiche Galerien sind dort zu finden.