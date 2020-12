Neues Einsatzfahrzeug für die Löschgruppe Afferde

Unnas Bürgermeister Dirk Wigant hat ein neues Einsatzfahrzeug (LF-10) an die Löschgruppe Afferde übergeben. Dabei handelt es sich um das erste Fahrzeug einer Löschgruppe mit einem automatisierten Schaltgetriebe.

Zudem verfüge das Fahrzeug über eine Varus-Kabine, die mehr Platz für die Kameraden biete, so Stadtbrandinspektor Hendrik zur Weihen. Olaf Weischenberg, Leiter des Bereiches Feuerschutz und Rettungswesen der Feuerwehr Unna, Christian Luppa, stellv. Leiter des Bereichs Feuerschutz- und Rettungswesen sowie Afferdes Ortsvorsteherin Andrea Flessenkämper freuten sich über das moderne Fahrzeug für ihre Einsätze. Afferdes Löschgruppenführer Michael Köhler und der kommissarische stellvertretende Löschgruppenführer Björn Böning nahmen das Fahrzeug in Empfang.

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen MAN Euro & Allrad, 213 KW. Das alte Fahrzeug bleibt der Feuerwehr zur Ausbildung von Brandmeistern erhalten und kehrt an die Hauptwache zurück.

Technische Details:Varus Kabine, mehr Platz als bisherige Kabinen (1. Fahrzeug einer Löschgruppe mit der neuen Kabine), Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 anstatt 10-1000 (Leistung 2000l Wasser / Minute bei 10 bar Druck), 1600l Wasser anstatt 1200l im Löschwassertank, Einsatzstellenbeleuchtung, Schiebleiter mit Entnahmehilfe, Technische Hilfeleistungssatz (Kombigerät, Schere und Spreitzer in einem), Heckabsicherung mit LED Blitzer und Schrägwarnmakierung rot/weiß, Rückfahrkamera, Wärmebildkamera.