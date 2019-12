Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Motor-Sport-Clubs Holzwickede (MSC) in der Gaststätte Mersmann in Billmerich.

Mit einem Rückblick auf das Vereinsjahr 2019 erinnerte der erste Vorsitzende Frank Griese an die 10. Oldtimerausfahrt, die wieder ein voller Erfolg war, diesmal erstmalig mit Start und Ziel am Haus Opherdicke. Die Motorradrallye, Rennbesuche, der Landbierabend und der Weihnachtsmarktstand waren ebenfalls Programmpunkte im abgelaufenen Vereinsjahr. Leider konnte kein Jugendkartturnier veranstaltet werden, da sich kein geeignetes Veranstaltungsgelände in Holzwickede finden ließ.

Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Frank Griese für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden der Beisitzer Dirk Schmidt, der Kassenprüfer Stefan Borghardt und der Pressesprecher Frank Neuhaus. Zwei Posten mussten in diesem Jahr neu besetzt werden, da sich Dirk Schmidt und Jürgen Becker nicht wieder für ihre Ämter zur Verfügung stellten. Frank Niehaus wurde zum Verkehrsreferenten gewählt, Touristikreferent ist Thorsten Griese geworden. Außerdem wurde der Voranschlag für das Jahr 2020 beschlossen. Im Januar wird die traditionelle Landbierparty mit Bekanntgabe der Sieger der internen Clubmeisterschaft stattfinden. Im Mai soll das ADAC-Jugend-Kartturnier stattfinden. Aber auch für 2020 steht dem MSC bisher noch kein geeignetes Veranstaltungsgelände zur Verfügung, deshalb ist es ungewiss, ob es veranstaltet werden kann. Die 11. Oldtimerausfahrt am 12. Juli wird wieder mit Start und Ziel am Haus Opherdicke stattfinden. Der Weihnachtsmarktstand mit dem Verkauf von Champignons ist natürlich auch wieder fester Bestandteil der Planungen. Dazu kommen Rennbesuche und Feierlichkeiten im Bereich Touristik, ebenso die Motorrad-Jux-Ausfahrt im Mai oder Juni.

Auch Ehrungen standen auf dem Programm. Frank Neuhaus wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft im MSC-Holzwickede geehrt. Der Ehrensportleiter Günter Gosch ist sogar schon seit 50 Jahren Mitglied im Verein.