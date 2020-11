„Gemeinsam sind wir stark“

und wir wollen dazu beitragen, durch Hilfe zur Selbsthilfe die Lebensumstände von Parkinson-Erkrankten und deren Partnerinnen und Partnern zu verbessern, so lautet das Motto des Forums.

Die Corona-Pandemie

hat vieles verändert. Seit März 2020 gab es keine der monatlichen Gruppentreffen, an denen bis zu 80 Mitglieder teilnahmen, mehr. Das Motto „Gemeinsam sind wir stark“ in weite Ferne gerückt. Und nach dem Corona-Lockdown im November wurde sofort die schon unter Corona-Bedingungen eingeplante Weihnachtsfeier im Katharinen Hof abgesagt.

Die Verbundenheit zu unseren Mitgliedern

ist uns ein wichtiges Anliegen, so der Vorsitzende des Parkinson Forum Unna e.V., Dr. Hans Wille, der gemeinsam mit der Kassenbeauftragen Ursula Mützner und Vorstandsmitglied mit besonderen Aufgaben Pieter Bot zum Versand der

über 100 Weihnachtspäckchen

zum Rewe-Supermarkt Rauch in die Hertinger Straße gekommen sind. Wir sind Herrn Dirk Rauch dankbar, dass er mit seinem Team die Päckchen nach unseren Wünschen zusammengestellt hat und auch den Versand übernimmt, so Pieter Bot.

Hier finden Sie Informationen und Kontakte zum

