Eigentlich hatten die Sternsinger im neuen Jahr vor, wieder den Segen zu den Menschen an die Haustüren zu bringen. Auf Grund der neuen Pandemielage ist es aber den Sternsingern nicht mehr möglich, persönlich an den einzelnen Haushalten zu schellen. Unter dem Motto „Sternsingen - aber sicher!“ möchte die Pfarrei St. Katharina aber versuchen, den Segen trotzdem zu den Menschen zu bringen.

Dafür sind zwei verschiedene Formen geplant. Zum einen werden im kommenden Jahr die Sternsinger in ihren Familien jeweils den Segensaufkleber mit einem persönlichen „Sterngruß“ in Briefe eintüten und den angemeldeten Haushalten in die Briefkästen einwerfen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, sich in den offenen Kirchen ab dem 5. Januar einen Segensaufkleber mitzunehmen. Diese liegen in allen Kirchen aus. Speziell für Lünern und Hemmerde wird die Möglichkeit eines Abholservices geplant.

Für alle Gemeinden gilt: Wer einen Segen bekommen möchte, kann sich entweder unter sternsinger@kirche-unna.de oder Tel. 02303/9427240 bei Gemeindereferent Janfelix Müller mit Name und Adresse anmelden. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 30. Dezember.

Die Sternsingeraktion gibt es seit über 60 Jahren und ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder in Deutschland. Jedes Jahr machen sich über 300.000 Kinder und Jugendliche auf den Weg, um Geld für arme Kinder in der Welt zu sammeln und den Segen für das kommende Jahr den Menschen zu wünschen. Seit 2015 gehört die Sternsingeraktion zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Gerade in der Coronapandemie leiden arme Kinder am stärksten.

Spenden für die Sternsingeraktion sind möglich über folgendes Konto:

Kath. Kirchengemeinde St. Katharina

IBAN DE96 4416 0014 2420 9677 03, Stichwort: Sternsinger.