Der Ponyhof in Werl ist ein beliebtes Ausflugsziel: gleich vier Kinderfreizeiten bieten die Jugendreferenten in der Nachbarstadt an. Aber auch Nicht-Pony-Begeisterte finden attraktive Ziele im neuen Freizeitprogramm.

Es geht nach Spiekeroog, zu einer Schlossfreizeit oder mit dem Kanu über die Weser. Die Angebotspalette für Kinder bis zwölf Jahren ist groß. Für Jugendliche ab 13 Jahren liegen die Ziele meist weiter weg: es geht nach Norwegen, Portugal, die Niederlande oder Frankreich. Die Fahrten, meist zwei Wochen und in den Sommerferien, ermöglichen den Jugendlichen echte Erlebnisse weg von zu Hause und gemeinsam in einer Gruppe. „Freizeiten sind ein Markenzeichen evangelischer Jugendarbeit. Heraus aus dem Alltag, Gemeinschaft erleben und die Welt entdecken, dabei in Kontakt mit Gott, der Natur und Menschen kommen. All dies bieten die Ferienfahrten und -aktionen der Gemeinden“, sagt Detlef Maidorn, Geschäftsführer der evangelischen Jugend im Kirchenkreis. Und er weiß die Teilnehmenden in guten Händen: alle Freizeiten werden geleitet von erfahrenen Mitarbeiter-Teams. Deren Schulung spielt in der Vorbereitung der Freizeiten eine große Rolle.

Gemeinsam als Gruppe unterwegs zu sein – das ist und bleibt bei der Evangelischen Jugend im Evangelischen Kirchenkreis Unna ein besonders wichtiges Angebot für Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr sind es rund 20 Touren. Eine Übersicht über alle Angebote im Kirchenkreis ist jetzt auf der Seite Freizeitprogramm zu finden. Die Anmeldung erfolgt über die jeweilige evangelische Kirchengemeinde, die auch Veranstalter der Reise ist. Hier gibt es auch Informationen über mögliche finanzielle Unterstützung.