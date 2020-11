Kreis Unna. Sie bellen, schnurren oder fiepen und gehören für viele zum Leben dazu. Klappt das Miteinander aber nicht so recht, hilft das Tierheim. Es nimmt Abgabe- und Fundtiere auf und sucht ein neues Zuhause – heute für Schäferhund Thilo.

Thilo wurde am 11. Oktober 2018 geboren und ist ein stattlicher Rüde. Seit März diesen Jahres ist Thilo nun im Tierheim. Verlassen musste er seine vorherige Familie durch einen Beißvorfall, der Auslöser ist unklar. Thilo sucht also erfahrene Schäferhundefans. Im Tierheim ist der Schäferhund noch sehr gestresst – typisch für seine Art. Beim Spazieren gehen ist Thilo jedoch ein angenehmer Begleiter und fährt auch in einer Hundebox Auto.

Ein Familienhund ist Thilo nicht, möchte aber von seiner Bezugsperson gefordert und gefördert werden. Außenhaltung mit einem warmen Unterschlupf ist durchaus möglich, nur eine reine Zwingerhaltung soll der Schäferhund nicht fristen müssen. Fremden Menschen gegenüber ist Thilo misstrauisch und somit auch als Wachhund geeignet. Seine Hundesprache ist sehr klar und sollte von seiner neuen Familie erfasst werden können.

Weitere Infos zum Tierheim gibt es auf www.kreis-unna.de (Suchbegriff: Tierheim). PK | PKU