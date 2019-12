Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ sorgt für eine besondere Gestaltung im Hospiz

Wege entstehen im Gehen - ein Motto der Frauen der Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ aus Unna. Mitgroßem Engagement hat die Gruppe zwei Werke gestaltet, die nun einen Raum im Heilig-GeistHospiz ausdrucksvoll gestalten.



Gemeinsam mit Tanztherapeutin Lore Remke haben sich neun Frauen der Gruppe auf den Weg gemacht und ihre unterschiedlichen Lebens- und Krankheitswege nach der Brustkrebserkrankung betrachtet. Mit verschiedensten kreativen Methoden haben sie diese Wege zu einem Gesamtkunstwerk zusammengeführt. Lebenswege, Stolpersteine, im Weg stehen, sich auf den Weg machen, schreiten, rennen, rückwärts laufen, hüpfen..... all diese (und mehr) Begriffe haben sie

gemeinsam gesammelt und anschließend künstlerisch umgesetzt. Ob mit bunten Fußabdrücken auf Papier, Sand und Erde von Orten, die ihnen wichtig sind und anderen Methoden haben sie mit Farben und Texten gestaltet.

Aus all diesen „Werken“ haben die Frauen der Selbsthilfegruppe kleine Abschnitte ausgeschnitten und zu einem gemeinsamen Weg zusammengeführt. Sand, Erde und weitere Materialien wie Muscheln, Moos etc. bilden einen kraftvollen Rahmen für all diese Lebensweg-Abschnitte. Das HeiligGeist-Hospiz freut sich über diese sehr besondere Art der Unterstützung. Vor einigen Jahren hatte die Gruppe „Lichtblick“ bereits einen couragierten Film über ihren Umgang mit der Krankheit, ihre Erfahrungen und ihre ganz individuellen Wege der Verarbeitung gedreht. „Mit unserer Kreativität schaffen wir es, immer wieder neuen Mut und Energie für unser Leben zu entwickeln“, so Jutta Alexnat, langjähriges Mitglied der Gruppe.