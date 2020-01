SGV Unna: Anwandern ab Heeren-Werve

Zum Anwandern trifft sich der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) Unna am Sonntag, 12. Januar, am Restaurant Baumeister, Im Südfeld 122 in Heeren-Werve. Es geht in östliche Richtung zum Klöcknerbahnweg, dann weiter entlang der Seseke in das Waldgebiet Südholz. Entlang der Seseke wird in östliche Richtung bis zum Mühlbach gewandert. Abfahrt ist um 9.30 Uhr in Unna ab der AOK per Fahrgemeinschaften mit Kostenbeteiligung. Die Wanderführung übernehmen Hermine Masjoshusmann und Angelika Rautz. Anmeldungen unter Tel. 02303/ 81442. Gäste sind herzlich willkommen.