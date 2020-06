Die integrative Ferienfreizeit des KreisSportBundes Unna (KSB Unna) wurde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Viele Kinder aus dem Kreis Unna haben sich auf das Sommercamp 2020 gefreut, welches jährlich im Sport- und Erlebnisdorf Hachen stattfindet. Doch nun ist die Vorfreude vorbei: Die Corona-Pandemie hat dem KreisSportBund Unna einen Strich durch die Planung gemacht. Um den Eltern frühzeitig Gewissheit zu geben, wie es nun in den Sommerferien aussieht, hat der KSB Unna rechtzeitig die Notbremse gezogen.

„In diesem Jahr müssen wir schweren Herzens eine Ausnahme machen und das Sommercamp 2020 absagen. Die immer noch angespannte Situation in der Gesellschaft, die aktuell untersagten Reisebusanreisen mit Gruppen sowie das Fehlen vieler Angebote vor Ort und zusätzliche Einschränkungen zeigen, dass eine adäquate Durchführung der Freizeit unter Einhaltung unserer Qualitätsstandards leider nicht möglich ist“, so Alina Manjal, Projektleiterin und Mitarbeiterin des KSB Unna.

Da bei einem Großteil der berufstätigen Eltern das Urlaubskontingent bereits vollends ausgeschöpft ist und viele mit der Betreuung ihrer Kinder in den Ferien gerechnet hatten, hofft der KSB Unna nun sehr, im Sinne der Kinder und der Familien ein Alternativprogramm in möglichst verschiedenen Kommunen im Kreis Unna anbieten zu können.

„Nun geht es in erster Linie darum, dass man in dieser angespannten Zeit zusammenarbeitet und sich gegenseitig unterstützt, um für die Kinder und Jugendlichen wohnortnahe Freizeitangebote gestalten und anbieten zu können. Nur so können wir der Gefahr einer möglichen Isolierung entgegenwirken und für Kontakt mit Gleichaltrigen sorgen“, teilt Manjal ihr Anliegen mit. Der KSB Unna arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, Ideen und deren Umsetzung zu entwickeln und würde sich über eine Unterstützung durch die Stützpunkt- und Sportvereine sowie Städte und Gemeinden des Kreises Unna sehr freuen.

Vereine und Institutionen, die an einer Zusammenarbeit mit dem KreisSportBund Unna interessiert sind beziehungsweise ihr bereits bestehendes Angebot in den Sommerferien 2020 erweitern möchten, können sich gerne beim KSB Unna c/o Alina Manjal Telefon 02303/ 27-1724 melden.

Neuer Termin

Die Planungen der Ferienfreizeit für 2021 sind bereits angelaufen, so dass sich zumindest alle Beteiligten des Sommercamps auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr freuen können. Als Termin wurde dafür der Zeitraum vom 19. bis 24. Juli 2021 in der Sportschule Hachen festgelegt.