Tag der offenen Tür am Hellweg Berufskolleg Unna

Das Hellweg-Berufskolleg Unna lädt am Mittwoch, 12. Februar von 8 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ins naturwissenschaftlich-technische Zentrum des Kreise Unna (NTZ), Parkstr. 42 ein.

„Dieser Tag dient der Information und Beratung“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Erika Seifert. An diesem Tag können sich interessierte Schülerinnen und Schüler am HBU anmelden. Dazu erwartet die Besucher bereits im Foyer des NTZ ein Infostand zum Thema Schullaufbahnberatung. Vom Schüler ohne Hauptschulabschluss bis zum zukünftigen Abiturienten wird jeder Ratsuchende passgenau beraten. Sogar die Agentur für Arbeit gastiert am Tag der offenen Tür in den Räumen des Hellweg Berufskollegs Unna“, freut sich Erika Seifert. Vorteil ist, man muss nicht drei Wochen auf einen Beratungstermin warten. Darüber hinaus präsentieren die Oberstufen der Informationstechnik und der Gestaltungstechnik ihre Projektarbeiten. Des Weiteren bietet die Fachhochschule Dortmund ihr Programm des „TalentScouting“ an, um Studieninteressierte adäquat beraten zu können. Für alle, die zwischendurch der kleine Hunger oder große Durst packt; im NTZ gibt es einen gut sortierten Kiosk.