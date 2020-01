Tanzkurs für Senioren

Tanzen ist eine der ältesten menschlichen Ausdrucksformen und in jedem Menschen angelegt. Der Kneippverein Unna bietet ab Dienstag, 21. Januar, einen Tanzkurs für Menschen ab 60 Jahren an.

Im Vordergrund stehen eher die eigene Freude, die Stärkung der körperlichen und geistigen Fitness sowie die Eingebundenheit in die Tanzgruppe. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Getanzt werden Tänze aus aller Welt, zum Beispiel Kreistänze , Rounds, Squares aber auch Paartänze. Der Schwierigkeitsgrad richtet sich nach dem Leistungsvermögen der Gruppe. Los geht es ab 18 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte ”Fässchen” in Unna, Hertinger Str. 12. Anmeldung bei Angelika Piel unter Tel. 0231/ 48 12 05.