Auf Einladung des KreisSportBundes (KSB) traf sich der Vorsitzende des KSB, Klaus Stindt, mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Mobilität und Bauen des Kreistages Unna, Jens Schmülling. Themen waren die ÖPNV-Anbindung an Haus Opherdicke, die aktuellen baulichen Veränderungen und die zukünftige Ausweitung der bisherigen Nutzung durch den Kreis Unna.

"Der KreisSportBund ist als aktiver Kooperationspartner in vielen gesellschaftlichen Bereichen und natürlich auch als Mieter eines Teils der Immobile Opherdicke ein wichtiger Partner des Kreises Unna, dessen Anliegen, Anregungen und Ideen auch in dem für die Immobilie zuständigen Ausschuss in den nächsten fünf Jahren gern einfließen sollen", sicherte der SPD Politiker dem Vorsitzenden Klaus Stindt zu. "Dass der KreisSportBund trotz Corona Krise weiter mit Angeboten und Aktivitäten im Kreis engagiert ist und sogar an einem Veranstaltungsformat für die Verleihung des Sportsozialpreises in diesem Jahr feilt, ist eine sehr gute Botschaft für die vielen ehrenamtlichen Menschen aus der Familie des Sports im Kreis Unna, die es im vergangenen Jahr beispiellos schwer hatten", lobte Schmülling die Pläne.