Kochto´s Restaurant, Südring 31, 59423 Unna - Mittwoch, 12. Februar 2020, 15:00 Uhr

sagte der stellvertretende Vorsitzende im Parkinson Forum Unna Gerhard Kulik bei der Begrüßung der 44 Teilnehmer. Es waren von der Krankheit Betroffene mit Ihren Angehörigen und Nichtmitglieder, die zu diesem Treffem gekommen waren.

Schade,

dass der eingeplante Vortrag: „Neurologische Musiktherapie bei Morbus Parkinson“ wegen Erkrankung der Dipl. Musiktherapeutin und neurologischen Musiktherapeutin Nadine Altfeld am Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup ausfallen musste. Einige Mitglieder aus Unna haben diesen Vortrag schon einmal bei der Teilnahme am 7. Hiltruper Parkinson-Tag im Mai 2019 gehört. Dazu ein kurzer Textbeitrag aus meinem Bericht:

„Nadine Altfeld brachte die Auswirkungen von Musik nahe: Musik bewegt - Motorik, Sprache, Kognition und Emotionen werden positiv beeinflusst. Als Beispiel stellte sie in kurzen Videos u.a. eine

Patientin vor, die durch Tanzen in einer Gruppe wieder blockadefrei durch den Saal gehen konnte, was ihr vor dieser Stunde nicht möglich war. Bei einer anderen Patientin wurde das Gehen mit Musikbegleitung deutlich besser. Auch die Beweglichkeit im Allgemeinen und die Feinmotorik sowie die Aufmerksamkeit und die Stimmung verändern sich positiv“.

Wir wollen den heutigen Tag nutzen

um miteinander zu diskutieren, so Gerhard Kulik. Themen gab es reichlich und Schriftführer Jürgen Korvin notierte auf dem Flipboard. Speed-Dating, Parkinson Cafe, Musiktherapie oder auch die Gestaltung zum Sommerfest. Beate Peuckmann berichtete über ihre Teilnahme an einem Neuro Tango Tanzkurs. Und unter fachlicher Anleitung gab es auch einige Einführungen zum Tanzen.

Die nächsten Termine

»Am Freitag, 06. März. 2020 um 15:00 Uhr treffen sich Mitglieder zum Informationsaustausch „Parkinson Café“

im Seniorentreff „Fässchen“ Hertingerstraße 12, 59423 Unna

» Am Mittwoch, 18. März 2020 um 15:00 Uhr Kochto ’s Restaurant Südring 31, 59423 Unna

Rückenprobleme bei Morbus Parkinson

Prof. Dr. med. Matthias Sitzer, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum Herford, Ärztlicher Direktor des Klinikums Herford.

Gäste bitte telefonisch: 02303 80334 bei Marianne Ihne anmelden.

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Gruppentreffen Parkinson Forum Unna e.V. am 12 . Februar 2020