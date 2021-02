„Bleiben´se Mensch…“ So ist eine launige Reise durch die Region mit Wolfgang Patzkowsky überschrieben. Als Heimatkenner und Unnaer Original verspricht „Patze“ jede Menge humorvolle Anekdoten und Geschichten, mit denen er am Dienstagabend, 23. Februar, auf Einladung des Inner Wheel Clubs online ist.

Spenden der Gäste, die virtuell dabei sind, werden herzlich erbeten. Der Erlös ist für die Aktion „Sorgenfresser“ bestimmt: Süße Kuschelmonster aus weichem Stoff helfen Kindern, die es in diesen schwierigen Zeiten ganz besonders schwer haben.

„Auch kleine Menschen plagen manchmal sehr große Sorgen. Ihnen fehlt aber häufig das Rüstzeug und eine stützende Umgebung, um damit umgehen zu können“, erklärt die amtierende Inner Wheel-Präsidentin Heidi Deppe. Deshalb habe der Club, der aus rund 20 engagierten Unnaer Frauen besteht, im vergangenen Jahr die Aktion „Sorgenfresser“ ins Leben gerufen. „Die farbenfrohen und weichen Monster sind wunderbar zum Kuscheln, Gernhaben und Trost spenden. Gleichzeitig haben sie einen großen Mund, in die die Kinder ihre gemalten oder aufgeschriebenen Sorgen verschwinden lassen können. Sie werden dann regelrecht weggefuttert.“

Einen ersten Schwung Sorgenfresser hat der Inner Wheel Club über das Frauenhaus, das Heilig-Geist-Hospiz, das Lebenszentrum Königsborn und den Ambulanten Kinder-Hospizdienst bereits verteilt. Die Einrichtungen wissen sehr genau, wo die Not am größten ist. Dieses Mal sollen aus diesem Grund auch Sozial- und Jugendamt mit im Boot sein. Wolfgang Patzkowsky hat sich spontan bereit erklärt, die gute Sache zu unterstützen. Die Idee dabei: Jeder virtuelle Gast des Online-Abends spendet zehn Euro. Soviel kostet nämlich ein Sorgenfresser in der Anschaffung. „Natürlich können es auch kleinere oder größere Beträge sein“, betont Heidi Deppe.

Gesendet wird live aus dem Studio des kx. Simone Kochtokrax ist als Clubmitglied und künftige Präsidentin des IWC maßgeblich an dem Konzept des Abends beteiligt.

Termin: Dienstag, 23. Februar 2021. Programmbeginn 19.30 Uhr. Startgrafik ab 19.20 Uhr https://vimeo.com/508410301

Fördervereinskonto: IWC, Sparkasse UnnaKamen, IBAN: DE 73 4435 0060 1000 3543 63

Hintergrund: Der Inner Wheel Club (IWC) Unna besteht seit mehr als zwölf Jahren aus rund 20 Frauen und engagiert sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche in Unna. Über Spendensammel-Aktionen - wie der jährliche Überraschungspäckchenverkauf - werden Projekte unterstützt, die dazu beitragen, sozial benachteiligte Kinder zu fördern und zu fordern. Weitere Informationen unter https://unna.innerwheel.de.