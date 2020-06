Zertifikate für hervorragendes Schülerstudium

Zwei Schülern des Bildungsgangs „Informationstechnische Assistenten“, Tobias Dudziak und Carl Clemens Pfaff, wurden Zertifikate für ihr Schülerstudium an der FH Dortmund im Studiengang Informatik überreicht.

Beide hatten an dem Seminar „Einführung in die Programmierung“ teilgenommen und mit 1,3 (Pfaff) und 1,7 (Dudziak) bestanden. Michael Schulze Kersting, Schulleiter am Hellweg Berufskolleg, zeigte sich begeistert über die Leistungen der Schüler. Die zuständige Lehrerin, Beate König, lobte die Selbständigkeit der beiden: „Sie haben sich verhalten wie richtige Studenten.“

Tobias Dudziak möchte zukünftig Data Science an der TU Dortmund studieren und macht sich auf den Weg dorthin den Spruch von Abraham Lincoln zu eigen: „Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu erschaffen.“ Carl Clemens Pfaff möchte zunächst eine Ausbildung als Fachinformatiker/ Anwendungsentwickler machen und dann ebenfalls studieren.