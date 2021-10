Döbelner Str. 1a-h 59425 Unna - Dienstag, 05. Oktober 2021 I 11:00 Uhr

5 öffentlich gefördert und 4 frei finanziert

An diesem Dienstag hieß es nicht: Betreten der Baustelle verboten sondern: Betreten der Baustelle erwünscht.

Zur Grundsteinlegung waren Dirk Wigant (Bürgermeister der Kreisstadt Unna) und Burkhard Böhnisch (Ortsvorsteher im größten Stadtteil Unnas Königsborn) gekommen. Die Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft (UKBS) war vertreten durch Mario Löhr (Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender, Theodor Rieke (Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Matthias Fischer (Geschäftsführer), Alexander Krawczyk (Prokurist), Ulrich Schock (Team Neubau und Sanierung) und Stefan Paveo (Leiter Wohnungsmanagement) und mit dabei war auch Simon Könemann ( WWK Architekten Lünen).

Daten zu den Häusern

Foto © Jürgen Thoms – Aus der Serie: Grundsteinlegung und offizieller Start von 9 Reihenhäusern auf dem Bildungscampus Unna-Königsborn

hochgeladen von Jürgen Thoms

Heizung

• Luft-/Wasser-Wärmepumpe • Pufferspeicher • Fußbodenheizung • Gründach in Kombination mit Photovoltaik Anlage inklusive Mieterstromversorgung

Ausstattung und Besonderheiten

• ohne Keller • Abstellraum / Gartenhaus je WE im Außenbereich (auch für Fahrräder) • 6 Stellplätze im Carport • 7 Stellplätze im Freien • 6 Stellplätze im Freien, tagsüber für die Kita, ab nachmittags für Anwohner • 45 Fahrradstellplätze (statt der vorgeschriebenen 18) • Klinkerfassade

• 50 qm gemeinschaftliche Außenfläche • Müllabstellplatz überdacht

Es werden 3.650.000,00 Euro Gesamtkosten hier investiert und die Fertigstellung und der Einzug ist für den 01. März 2023 geplant.

Ein Blick in den Himmel

Hier bewegen sich nicht nur die riesigen Kräne über die im Bau befindlichen Neubauten der Schulen und der Kita „Rasselbande II“. Sie werden sich auch beim Bau der 9 Reihenhäuser in Bewegung setzen. Und so brachten es die Teilnehmer auf den Punkt:

Wir freuen uns, dass der für unsere Kreisstadt so dringend benötigte Wohnraum hier entsteht.