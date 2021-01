Bereits mit dem Erwerb des 100 Jahre alten Gebäudes an der Klosterstraße in Unna stand das Ziel fest, dass die alten Gebäudemauern in neuem Glanz erstrahlen sollen und attraktiver Wohn- und Arbeitsraum nach modernsten Standards geschaffen wird.

Nun wird das Gebäude, das direkt gegenüber des Standesamtes steht, nach aufwendigen Sanierungsmaßnahmen im Sommer dieses Jahres fertig sein. Für die Wohneinheiten gibt es schon lange Wartelisten. Moderner Standard, darunter verstehe man heute nicht nur einen barrierefreien Zugang und eine Wärmeisolierung nach aktuellen Standards, sondern vor allem den Altbau-Charme mit einem hochwertigen Innenausbau zu kombinieren, so Hendrik Schabsky, Geschäftsführer und Alleineigentümer der HSI.

Das Objekt wurde im Jahr 2019 von der HSI-Immobilien Gruppe aus Unna erworben, nachdem die

Umbaupläne des vorherigen Eigentümers nicht beendet wurden. Das dreigeschossige Gebäude unbekannten Baujahres, vermutlich zwischen den zwanzig bis dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts errichtet, wurde in traditioneller, massiver Bauweise gebaut. In den letzten Jahren wurde der überwiegende Teil des Gebäudekerns entfernt um Platz für Baumaterialien der Neuzeit zu schaffen, so wurden zum Beispiel die alten Holzdecken durch massive und schallabsorbierende

Betondecken ersetzt. Mit dem Erwerb des Objektes hat sich die Unternehmensgruppe mit der Neugestaltung der Gebäudearchitektur befasst und Anfang 2020 die Baumaßnahmen begonnen.

In enger Absprache mit den verschiedenen Gewerken und insbesondere dem Denkmalamt, welche ein Mitspracherecht bei der Fassadengestaltung hat, wurde der Umbau intensiv geplant. „Die besondere Herausforderung bestand darin, die bestehende Gebäudestruktur mit den modernen Anforderungen wie z.B. einem Aufzug, einer energieeffizienten Fußbodenheizung oder einer „Smart-HomeSteuerung“ zu verknüpfen“, so Schabsky.

Im Sommer sollen die zwei Wohneinheiten in den obersten Geschossen und die zwei Gewerbeeinheiten im1. Obergeschoss und Erdgeschoss bezugsfertig sein. Der Vermarktungsstart für die jeweils 100m² großen Gewerbeeinheiten ist bereits erfolgt, während die Interessentenliste für die Wohneinheiten bereits heute lang ist und somit vermutlich auf eine aktive Vermarktung verzichtet werden kann.