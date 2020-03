Glasfaserkabel werden in Holzwickede verlegt: Straßensperrung erforderlich

Tiefbauarbeiten in Holzwickede: Dokom21 verlegt Glasfaserkabel. Dafür wird die Nordstraße vom 16. bis zum 20. März gesperrt. Anwohner, Unternehmen und Passanten werden um Verständnis gebeten.

Am Montag, 16. März, beginnt der nächste Bauabschnitt der Baustelle in Holzwickede für die Verlegung von Glasfaserkabeln. Bis zum 20. März wird dafür die Nordstraße zwischen der Bahnhofstraße und Stehfenstraße in Fahrtrichtung City gesperrt. Eine Umleitung über Stehfenstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Montanhydraulikstraße und Bahnhofstraße ist ausgeschildert.

Der regionale Telekommunikationsdienstleister verlegt insgesamt rund drei Kilometer Glasfaserkabel in Holzwickede. Die Baumaßnahmen werden abhängig von der Wetterlage voraussichtlich Ende April 2020 abgeschlossen sein. „Wir bitten die dort ansässigen Anwohner, Unternehmen, Passanten und Autofahrer um Verständnis, falls es während dieser Zeit zu kleineren Behinderungen in der Verkehrsführung oder zu Lärmbelästigungen kommen sollte. Mit dieser Maßnahme optimieren wir die Telekommunikationsanbindung in Holzwickede“, erklärt Maxim Olfert, Projektleiter Glasfaserausbau.