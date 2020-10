Die Bagger rollten an und der Abriss des alten Haus Meininghaus in Lünern ist schon fast abgeschlossen. Direkt im Zentrum von Lünern, dort wo ehemals das bekannte Gasthaus und Biergarten Meininghaus stand, beginnt ein neues Bauprojekt.

Der Pflegedienst Busch baut hier eine Senioren-Wohngemeinschaft sowie fünf weitere seniorengerechte Wohnungen. Die Senioren-Wohngemeinschaft wird das Erdgeschoss des Neubaus beziehen und bietet dort Raum für 12 Bewohner. Neben den privaten Räumen entstehen dort der großzügige Gemeinschaftsraum mit offener Küche und der Zugang zum eigenen Garten. In den oberen Etagen finden sich fünf weitere seniorengerechte Wohnungen, die über einen Aufzug zu erreichen sind.

„Wir freuen uns sehr über dieses neue Projekt in Lünern, unserer Heimatgemeinde,“ so Mira Steinhoff-Busch, Geschäftsführerin des Pflegedienst Busch, „und hoffen Ende 2020 hier die Eröffnung feiern zu können.“

2001 gründete Frau Christiane K. Busch aus Unna-Lünern den Pflegedienst Busch in Unna, der sich schnell zu einem mittelständischen Unternehmen im Gesundheitswesen entwickelte. Ob ambulante Pflege, betreutes Wohnen, selbstbestimmte Senioren-Wohngemeinschaften, Verhinderungspflege oder individuelle Leistungen, der Pflegedienst Busch bietet ein vielfältiges Leistungsspektrum. Aktuell betreut der Pflegedienst Busch fünf Senioren-Wohngemeinschaften in Unna und Schwerte. Rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute für den Pflegedienst im Einsatz. Dabei steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Ziel der Familie Busch ist es, Hilfe und Unterstützung für einen selbstbestimmten Alltag zu bieten. Am 14. Juni 2019 trat Frau Christiane K. Busch als Geschäftsführerin zurück. Frau Mira Steinhoff-Busch, Herr Raphael Busch und Frau Constanze Wesnigk geb. Busch führen seitdem das Unternehmen in der zweiten Generation.

Weitere Unternehmen der Familie Busch:

Kranken- und Intensivpflegedienst LebensLuft GmbH, Unna

Kranken- und Intensivpflegedienst LebensMut GmbH, Unna

Ambulanter Kinder- und Erwachsenen Intensivpflegedienst

Intensico GmbH, Unna

Wohnen- und Betreuungsservice Unna gGmbH, Unna