Rat beschließt Verzicht auf OGS-Beiträge für Juni und Juli

Die Stadt Unna verzichtet nach einem Beschluss des Rates auf die Elternbeiträge für den offenen und gebundenen Ganztag sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe I.

Diese Regelung gilt für den Zeitraum zwischen dem 1. Juni bis 31. Juli 2020 und geschieht unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung oder Regelbetreuung in Anspruch genommen wird.

Die zuständige Beigeordnete Kerstin Heidler hat die Entlastung für die Familien vorbereitet. „Mit dieser Entscheidung haben die Familien, die den Offenen Ganztag in Anspruch nehmen, in Unna nun Klarheit“, betont Heidler.Sofern Eltern die Elternbeiträge per Überweisung oder Dauerauftrag und nicht per Einzugsermächtigung bezahlen, bittet die Stadtverwaltung darum, diese Zahlungen für die Monate Juni und Juli auszusetzen. Bereits gezahlte Beiträge werden verrechnet.