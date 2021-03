Ein bislang noch unbekannter Täter hat am heutigen Donnerstagmorgen (18. März 2021) in Langenberg eine 51 Jahre alte Frau aus Hattingen überfallen und beraubt. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren sowie Ermittlungen eingeleitet und bittet hierbei um Unterstützung von möglicherweise bislang noch nicht bekannten Zeugen.

Gegen 10.25 Uhr hatte die Frau Bargeld und Schmuck aus ihrem Schließfach in einer Bankfiliale am Froweinplatz abgeholt. Anschließend ging sie zu Fuß in das angrenzende Parkhaus (Ecke Froweinplatz/ Kamper Straße/ Voßkuhlstraße), wo sie ihren Wagen geparkt hatte. Auf einer der Treppen kam der Frau ein Mann entgegen, der sie plötzlich gegen die Wand drückte, ihr in den Bauch schlug und ihren Plastikbeutel entwendete, in dem die Frau das Bargeld sowie den Schmuck verstaut hatte. Anschließend rannte der Mann mitsamt seiner Beute durch das Parkhaus davon.

Opfer erlitt

einen Schock

Die 51-Jährige sank zusammen und erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch glücklicherweise körperlich unverletzt. Kurz darauf wurde die völlig aufgelöste Frau von einem Mann aufgefunden, der sich um die Dame kümmerte und die Polizei alarmierte.

Fahndung bisher

ohne Erfolg

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte jedoch keine verdächtige Person im Umfeld angetroffen werden. Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

männlich,

circa 1,80 Meter groß,

helle Hautfarbe,

osteuropäisches Erscheinungsbild,

trug einen dunklen Kapuzenpullover sowie einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Polizei fragt: Wer hat den Überfall oder den Täter beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051/9466110 entgegen.