Zu einem Autounfall, bei dem eine 61 Jahre alte Frau aus Hattingen schwer verletzt wurde, kam es am Samstag auf der Kohlenstraße in Langenberg. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Velbert hatte zuvor bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW verloren und hatte den Unfall so verursacht.

Laut den Angaben mehrerer Beteiligter war der 20-jährige Velberter mit seinem 3er-BMW gegen 11.55 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kohlenstraße zwischen Nierenhof und Velbert-Mitte gefahren. In einer Kurve verlor der junge Fahrzeugführer dann die Kontrolle über sein Auto: Sein Heck brach aus und der BMW geriet in den Gegenverkehr, wo er seitlich mit einem ihm entgegenkommenden VW Passat eines 55-jährigen Wuppertalers zusammenstieß. Bei diesem Zusammenstoß wurde der BMW um die eigene Achse gedreht, wobei der Wagen mit dem Opal Crossland einer 61-jährigen Hattingerin zusammenprallte.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurde die 61-Jährige Fahrerin des Opels schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Auch der BMW-Fahrer wurde verletzt - auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der VW-Fahrer verblieb glücklicherweise unverletzt.

Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit

Keines der drei Autos war nach dem Unfall noch fahrbereit - die Fahrzeuge mussten daraufhin abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 50.000 Euro. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer der Unfallaufnahmen.