Auch einer Hexe passieren Pannen!

Endspurt: Kuhstalltheater probt „Die kleine Hexe“ für Auftritte im März

Die Fangemeinde des „Kuhstalltheaters“ weiß es längst. Die Tage sind gezählt, dann heißt es wieder: „Vorhang auf!“ für die 16 Schauspieler des beliebten Amateurtheaters. Wie bereits vor 28 Jahren wird es das Stück „Die kleine Hexe“ sein, das Kinder und Erwachsene in eine andere Welt entführt. Die Proben laufen auf vollen Touren und das Lampenfieber wächst – vor und auch hinter den Kulissen.



Sonntag-Mittag in der Aula des Langenberger Gymnasiums. Es ist dunkel. Ein Mann steht auf der Bühne und verspricht den Anwesenden Spannung, Spaß und beste Unterhaltung. Dafür erhält er prompt Beifall und beinahe könnte man denken es handelt sich um eine „echte“ Theateraufführung, wenn da nicht der „Hänger“ wäre: „Jetzt weiß ich nicht weiter. Der Text ist weg“, hört man den Mann sagen. Es ist Stefan Lindemann, Regisseur und Organisator des nun bereits 29. Bühnenauftritts des Kuhstalltheaters. Und es ist „nur“ eine Probe. Alle bleiben gelassen. Routine eben. Das Publikum an diesem Morgen: Eine Handvoll Kinder, meist Kinder von den Schauspielern, die an diesem Sonntag das Theaterstück „Die kleine Hexe“ proben. Der überwiegende Teil der Schauspieler befindet sich derweil im Pausenraum. Dort herrscht jede Menge Trubel. Texte werden gelernt, Kostüme angepasst, an den Rollen gefeilt, geschminkt und viel gelacht. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren zu einer ‚generationsübergreifenden“ Gruppe entwickelt. Die Kinder rücken inzwischen nach. Ein richtiger Familienbetrieb“, so Lindemann der vor vier Jahren das Gründungsmitglied José Almansa in seinem Amt als Regisseur und Organisator ablöste. „Unsere ältesten Schauspieler sind 75 Jahre alt, die Jüngste, meine Tochter Pia ist zehn.“ Viel Konstantes macht die Laiengruppe aus, die damals aus einer Elterninitiative an der Grundschule Kuhstraße entstand. Wolfgang und Hiltraud Pistorius, Lindi Meisen, Uschi Kaes, Jochen und Vera Neef, um nur Einige zu nennen, sind von Anfang an dabei und haben auch damals schon bei der kleinen Hexe mitgemacht. „Unser erstes Stück war 1991 ‚Pipi Langstrumpf‘ “ , erinnert sich Hiltraud Pistorius. „Seitdem haben wir uns stetig weiterentwickelt. Heute sind wir sicherer und können auch mal improvisieren, wenn was nicht klappt.“ Draußen auf der Bühne geht es unterdessen mit den Proben weiter. Und, dass Improvisation wichtig ist, wird deutlich als eine der Hexen beim Tanz ums Feuer ihr „Kinn“ verliert. Die Hexen nehmen es gelassen und im Publikum wäre es wohl niemandem aufgefallen. „Wir lassen das Stück entstehen und halten uns nicht stur ans Skript“, so „Hexe“ Petra Hillemacher. „Das würde zu starr wirken, setzt aber natürlich ein gewisses schauspielerisches Können voraus.“ Das Theaterstück selbst hat Annette Haupt, die für das Drehbuch verantwortlich ist, kaum verändert. „Die Kinder finden alles wieder, was ihnen bekannt ist. Wie in der Vorlage von Otfried Preußler, schleicht sich die kleine Hexe in der Walpurgisnacht auf den Blocksberg um mit den Hexen zu tanzen. Aber das darf sie nicht, weil sie zu jung ist“, so Haupt. „Manche Szenen habe ich umgeschrieben und die Moorhexe heißt jetzt Schlangenhexe, aber die Hexe Rumpumpel gibt es genauso noch, wie den Raben Abraxas.“ Vor allen Dingen aber seien die Kostüme der Hexen pompöser geworden, da könne man inzwischen auf einen tollen Fundus zurückgreifen, so Britta Langkau, die den Darstellern die Kostüme auf den Leib schneidert. „Das Wichtigste ist, dass sich die Schauspieler in ihrer Haut wohl fühlen. Mit viel Inspiration entstehen die Kostüme parallel mit den Rollen.“ Seit September wird geprobt. Insgesamt 43 Personen macht das Kuhstalltheater aus. „Ohne die Unterstützung hinter den Kulissen, wäre das alles nicht möglich“, so Stefan Lindemann. Ton- und Lichttechnik, Maske, Souffleuse, Bühnenbau und nicht zuletzt die Verpflegung seien genauso wichtig, wie die Schauspielerei. Das Büfett im Pausenraum kann sich tatsächlich sehen lassen. Kaffeeduft liegt in der Luft, viele selbstgemachte Leckereien und selbst das eine oder andere Fläschchen Sekt kann man entdecken. Eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, für Groß und Klein und für die ganze Familie.

Aufführungstermine:

Premiere: Samstag, 14. März, 15.30 Uhr

Zweite Vorstellung: Samstag, 21. März, 15.30 Uhr

Dritte Vorstellung: Sonntag, 22. März, 15.30 Uhr

Vierte Vorstellung: Samstag, 28. März, 15.30 Uhr

Fünfte Vorstellung: Sonntag, 29. März, 15.30 Uhr

Ort: Aula des Langenberger Gymnasiums

Karten gibt es in der Buchhandlung Kape, Hauptstraße 58 oder unter www.kuhstall-theater.de

Der Erlös aus dem Kartenverkauf fließt an die Fördervereine von Langenberger Schulen.