Die Windrather Talschule ehrte in einer kleinen Feierstunde ihre Absolventen des Berufskollegs.

Elf Schüler meisterten in diesem Jahr mühelos die Prüfungen zur Allgemeinen Fachhochschulreife des Bildungsganges Sozial- und Gesundheitswesen, den die Waldorfschule anbietet. Im Deilbachsaal nahmen die Schüler ihre Zeugnisse in Empfang und blickten auf zwei erfüllende und spannende Jahre zurück. Der Bildungsgang Sozial- und Gesundheitswesen verbindet berufliche Praxis in einem Jahrespraktikum mit den schulischen Anforderungen der Prüfungen zur Fachochschulreife.