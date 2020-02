Langenberger Narren trotzten Regen und Wind!

Karnevalszug rollte trotz Sturm durch die historische Altstadt

Ein echter Karnevalist kennt kein Wetter. Das bewiesen zahlreiche Jecken am Tulpensonntag in der Langenberger Altstadt und wurden prompt für ihre Beständigkeit belohnt.

Bunte Kostüme, laute Karnevalsmusik, Schunkeln, Lachen, Tanzen und dazu ein leckeres Bierchen – langsam stimmen sich die Jecken an der Alten Kirche in Langenberg auf den Höhepunkt des karnevalistischen Treibens ein. Und tatsächlich, pünktlich um 11.11 Uhr schlängelt sich der „bunte Lindwurm“ über das Kopfsteinpflaster der Hauptstraße. Erste Kamelle-Rufe werden laut und schon werden die ersten Wagen sichtbar. Bonbons und viele andere Naschereien fliegen durch die Luft. Ganz besonders zur Freude vieler kleiner Eisbären, Tiger, Löwen und Piraten, die sich mit Eifer ans Sammeln machen. Zugegeben, die Karnevalskostüme mussten diesmal unbedingt „wasserdicht“ sein und die Reihen der Jecken waren nicht ganz so eng, wie in den Vorjahren. Sturmwarnung und starker Regen machten es den Organisatoren in diesem Jahr nicht leicht – zahlreiche Umzüge der Umgebung wurden sogar abgesagt. In Langenberg überließ man den Zug-Teilnehmern selbst die Entscheidung zur Teilnahme am Zug. Zwar fehlten unter anderem die Velberter Stadt-Prinzenpaare, doch umso lauter waren daher die „Helau-Rufe“ mit denen die Wagen und Fussgruppen der restlichen Teilnehmer begrüßt wurden. Ob MTV-Fußgruppe, der Wagen von „Reifen Kuge“, „Nostalgie-Café“ oder „Grüstbau-Motzkau“ – auf den Wagen und auf der Straße ließ man sich den „Spaß an der Freud“ nicht verderben. Für viele feierlustige Narren ging es danach noch in die Gaststätte Alt-Langenberg, wo unter den Karnevalsklängen von DJ Ralle noch bis weit in den Abend gefeiert wurde.