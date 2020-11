Die Velbert Marketing Gesellschaft präsentiert die neuen Schlüssel Gerichte, Schlüssel Menüs und Schlüsselchen 2021 in einem komplett überarbeiteten Design. Ab Anfang November sind die Gutscheine in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.



Sicherlich ist für alle Beteiligten der Zeitpunkt nicht optimal, denn rosig sind die Zeiten für alle Gastronomen aktuell nicht. Dennoch: 2021 feiert das „Velberter Schlüssel Gericht“ sein 35-jähriges Jubiläum und darauf sind alle an diesem Vormittag anwesenden Wirte stolz. Auch der Geschäftsführer der Velbert Marketing Gesellschaft (VMG), Olaf Knauer schaut nach vorn: „Dieses Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, um dem Velberter Schlüssel Gericht ein neues Gesicht zu geben“, so der Velberter Marketing-Chef. „Das Traditionsprodukt kommt moderner, frischer und ansprechender daher, ohne jedoch seinen Wiedererkennungswert zu verlieren.“ Die Velberter Schlüssel Gerichte erfreuen sich in Velbert und Umgebung seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Insgesamt 21 Restaurants aus allen Velberter Stadtteilen machen bei der Aktion mit und geben einen Einblick in ihre Küchen. Mit den Gutscheinen kann man in einem der teilnehmenden Restaurants essen gehen. Ob gut bürgerlich, gehoben oder international - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Große Gourmets können mit ihrem Gutschein aus einem breiten Angebot von einzelnen Gerichten bis hin zum mehrgängigen Menü wählen. Und mit dem Schlüsselchen kommen auch die kleinen Feinschmecker nicht zu kurz. Knapp 6000 Schlüssel Gerichte, 1400 Schlüssel Menüs und knapp 90 Schlüsselchen wurden bisher im Jahr 2020 verkauft – damit liegen die Verkaufszahlen trotz der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur knapp unter denen des Vorjahres. Die Verkaufszahlen der Schlüsselchen sind sogar um gut 30 Prozent gestiegen.

Schlüssel-Wirte sind fassungslos über Corona-Beschränkungen



Doch wie angegriffen die Gemütslage bei den Akteuren der Velberter Schlüssel Gerichte momentan ist, lässt der VMG-Chef nicht unausgesprochen: „Wer hätte sich vor einem Jahr träumen lassen, dass wir heute unter diesen Bedingungen in die neue Saison starten. Die großen Einschränkungen für den gesamten Gastronomiebetrieb lasten schwer auf uns und daher fällt es mir schwer heute hier mit einem strahlenden Gesicht zu stehen.“ Er hoffe, dass „viele es schaffen werden diese schwierige Zeit zu überstehen. Mit Subventionen, Eigeninitiative und treuen Kunden.“ Besonders der eigene Einfallsreichtum, gerade beim „Take-away-Service“ sei nun gefragt, da sind sich die Velberter „Schlüssel-Wirte“ einig. Denn auf die sogenannten Soforthilfen möchte sich hier keiner verlassen. „Das ist ein Sterben auf Zeit“, so Walter Stemberg, Senior-Chef des gleichnamigen Sterne-Restaurants. „Das ist eine Katastrophe für die Gastronomie. Und eine Bestrafung für das vorbildliche präventive Handeln und die große Eigenverantwortung der vergangenen Monate. Das ist ganz ganz schlimm, was hier passiert. Auch Blazenka Biester vom Restaurant Bürgerstube macht ihrem Unmut Luft: „Ich bin enttäuscht. Seit zwei Monaten wird von der zweiten Welle gesprochen und nichts wurde unternommen. Wir haben alle viel investiert und sind ganz sicher nicht für die aktuellen Zahlen verantwortlich.“ Doch genau, wie Walter Stemberg ist sie davon überzeugt: „Wir meistern das und konzentrieren uns wieder auf unseren Einfallsreichtum und Lieferservice. Das sind wir unseren Mitarbeitern und Kunden schuldig. Wir werden damit leben müssen.“

Lepota Antic vom Restaurant El Dorado wendet sich mit einem Appell an seine Kollegen: „Machen sie was. Verlassen sie sich nicht auf Zahlungen.“

Er wird die Schlüssel Gerichte als „take away“ anbieten, um seinen Kunden größte Flexibilität zu ermöglichen.

Ab sofort sind die neuen Gutscheine in der Tourist-Information der Velbert Marketing Gesellschaft sowie in den Vorverkaufsstellen in Velbert-Mitte, Langenberg, Neviges und Wülfrath erhältlich und können bis zum 31. Dezember 2023 eingelöst werden.

Vorverkaufsstellen:

Velbert-Mitte :Tourist-Information/Ticketshop Velbert Marketing Gesellschaft, Friedrichstraße 139 ServiceBüro im Rathaus, Thomasstraße 1

Velbert-Langenberg: Antiquariat „Im Honnes“, Hellerstraße 12

Velbert-Nerviges : Service Center, Elberfelder Straße 65

Wülfrath: Zigarrenhaus Schlüter, Wilhelmstraße 131

Info:

Entstehung der Velberter Schlüsselgerichte

Entstanden ist die Idee für die Velberter Schlüsselgerichte 1985 bei einer Reise des Verkehrsvereins Velbert nach Lübeck. Dort gibt es das Sieben-Türme-Gericht, benannt nach der markanten Stadtsilhouette der Hansestadt. Die Idee gefiel und wurde adaptiert, das Velberter Schlüsselgericht war geboren. Seitdem erfreuen sich die Schlüssel Gerichte, Schlüssel Menüs und Schlüsselchen stetig steigender Beliebtheit. Wurden 1985 noch 700 Gutscheine verkauft, war es in den letzten Jahren mehr als das Zehnfache.