In der Reihe "Stummfilm und Orgel" wird am Samstag, 6.11.21 um 19.30 Uhr in St. Michael, Velbert-Langenberg, auf Großbildleinwand einer der berühmtesten deutschen Stummfilme gezeigt: "Das Cabinet des Dr. Caligari" aus dem Jahre 1920, ein expressionistischer Film, der als Meilenstein der Filmgeschichte gilt. Der belgische Konzertorganist Etienne Walhain wird die Musik dazu auf der Orgel spielen. Der Eintritt ist frei, die 3G-Regel ist verpflichtend.