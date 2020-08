Kulturleben erwacht: Velberter Kulturloewen stellen neuen Spielplan vor

Ein Stück Normalität wollen sie den Bürger zurückgeben. Die Rede ist von den Velberter Kulturloewen, die ab September die Pforten der Veranstaltungsstätten in der Vorburg Schloss Hardenberg und im Historisches Bürgerhaus Langenberg, für ihre Besucher öffnen. Betriebsleiterin Dr. Linda Frenzel: „Wir freuen uns auf die neue Spielzeit und haben ein feines Programm zusammengestellt, das sich übersichtlich und knackig im neuen Spielplan präsentiert.“



Alles ist anders in diesem Jahr und doch ist es den Kulturbeauftragten der Stadt Velbert gelungen das Kulturleben wieder zu neuem Leben zu erwecken.Einige liebgewonnene Gewohnheiten werden vielleicht noch fehlen, aber mit reduziertem Platzangebot, ist es nun möglich die Bühnen des Historischen Bürgerhauses und der Vorburg Schloss Hardenberg wieder zu bespielen. „Wir haben schwierige Zeiten hinter uns gelassen und wollen nun die Chance nutzen gerade für die Kulturschaffenden ein gutes Zeichen zu setzen“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka als Betriebsleiter. „Es ist ein toller Mix gelungen, oft mit entsprechendem Lokalkolorit. Ich bin gespannt und freue mich schon besonders auf das Familienmusical ‚Die Schneekönigin‘.“ Die Umsetzung der Kulturveranstaltungen funktioniere natürlich nur unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen, so die Organisatoren. Daher appellieren sie an alle Besucher, sich regelmäßig und besonders kurz vor den Events, auf der Website unter www.kulturloewen über die aktuellen Verhaltensregeln zu informieren. „Als im Januar die erste Vorlage des Spielplans beschlossen wurde, war von Corona noch keine Rede. Dann überschlugen sich die Ereignisse und manches war nicht realisierbar. Momentan sind nur ‚Sitzformate‘ möglich. Konzerte mit tänzerischer Nähe sind bisher nicht umsetzbar. Die beliebte Halloween-Party muss daher in diesem Jahr ausfallen“, so Hermann-Josef Schmitz, Vorsitzender Kulturausschuss KVBV. Doch man sei glücklich, trotz aller wideren Umstände, viele der vorgeschlagenen Künstler, wie beispielsweise das Kommödchen, wieder in Velbert gastieren würden. Aber auch sonst kann sich der Spielplan sehen lassen. Ob Kabarett mit Sebastian Pufpaff, Markus Barth oder Anna Schäfer, ein klassisches Konzert mit dem Folkwang Kammerorchester oder dem Sinfonieorchester Wuppertal, Theater- oder Filmformate – die Mischung bleibt abwechslungsreich. „Wir konnten tolle Künstler nach Velbert holen. Die ‚Velberter Lachnacht‘ ist auch wieder mit am Start. Diesmal mit Künstlern, wie Ole Lehmann, Vera Deckers oder Daniel Helfrich“, freut sich der Betriebsausschuss-Vorsitzende Shamail Arshad. „Das Team der Kulturlöwen hat sich an dieser Stelle dafür eingesetzt, den Künstlern eine Plattform zu geben und ihnen die Gelegenheit ermöglicht wieder vor Publikum zu spielen.“ Wegen der hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen seien für die Feinabstimmung wesentlich mehr Gespräche im Vorfeld nötig gewesen als früher, so Arshad. Jetzt sind sich die Verantwortlichen sicher, sowohl Publikum als auch Künstler glücklich machen zu können. Da fällt es Anja Franzel, Programmkonzeption, schwer, einzelne Künstler hervorzuheben: „Neu ist in dieser Spielsaison die Tendenz zum Filmformat. Viele Veranstaltungen haben mit Film zu tun, wie der ‚Stummfilm mit Orgel‘. Ein expressionistisches Meisterwerk, auf das ich mich besonders freue. Oder der ‚Passgier 23‘ nach Sebastian Fitzek. Auch die Bergischen Salonlöwen laden in die Ufa-Traumfabrik mit ‚Illusion und Propaganda’ ein.“ Außerdem werde man in dieser Saison besonders die kleinen Räume „ins rechte Licht rücken“. Bei verschiedenen Genres werde man mit kleinen Tischen für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Zwar kann es zur Zeit noch keine Kita- oder Schulveranstaltungen im Vormittagsbereich geben, doch auch den Familien biete sich beim Kinder-Herbst Theaterfestival in der Vorburg Schloss Hardenberg, die Gelegenheit mit den Jüngsten Kulturelles zu erleben, so Judith Stankovic. „Passend zu den Theateraufführungen gibt es ein tolles Rahmenprogramm. Eine Kreativ- und Bastelwerkstatt, eine Familien-Entdeckungstour rund um das Schloss Hardenberg und eine Familienführung durch das Bürgerhaus Langenberg. Außerdem warten noch zwei Halloween-Überraschungen auf unsere jungen Besucher, darunter eine spannende Gruseltour mit Taschenlampe auf dem Schlossgelände.“ Für alle, die gerne mal einen Blick hinter die Kulissen der Veranstaltungen werfen möchten, hat Anja Frenzel noch einen Tipp: „Schauen sie mal über die sozialen Medien bei uns rein. Dort können sie alle unsere Aktivitäten verfolgen.“

Vorverkauf:

Velbert-Mitte

Velbert Marketing - Tourist-Information

Oststraße 20,

Tel.: 02051 / 6055 - 0

Email: info@velbertmarketing.de

Velbert-Langenberg

Buchhandlung Kape

Hauptstraße 58

Velbert-Neviges

Wortwechsel

Rommelssiepen 1

Online-Tickets unter www.neanderticket.de oder www.kulturloewen.de