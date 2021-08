Seit 1990 ist die Sichtung von Wildbienen um 1/4 zurückgegangen. Das Insektensterben, das in vollem Gange ist, wird dramatische Folgen für das Ökosystem haben – und kann auch für uns Menschen gefährlich werden.

„Ich möchte nicht immer nur die alarmierenden Zahlen hören, sondern selbst etwas dagegen tun“, so begründet Marion Kricke aus Velbert ihren Einsatz für die Europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“. Sie unterstützt das Bündnis, indem sie Unterschriften sammelt und Poster ans Schwarze Brett vom Supermarkt und anderen Geschäften hängt.

Ähnliche Initiativen gab es in der Vergangenheit schon auf kleinerer Ebene, so z.B. vor zwei Jahren das Volksbegehrten „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“. Neu ist jetzt, dass die Forderungen sich an Brüssel, direkt an die EU richten, und eine europaweite Lösung einfordern.

Was genau wird gefordert? Die Kernforderung von „Bienen und Bauern retten“ ist der schrittweise Ausstieg aus synthetischen Pestiziden und der Umstieg auf eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft. Dabei geht es auch darum, die Bedürfnisse der Bauerinnen und Bauern im Blick zu behalten und sie beim notwendigen Übergang zu unterstützen.

„Die Masse an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die den Zusammenhang zwischen intensiver Landwirtschaft, dem schnellen Rückgang der Familienbetriebe, dem Zusammenbruch der biologischen Vielfalt und dem Klimawandel offen legen, lässt keine andere Wahl als einen schnellen Wandel der Lebensmittelproduktion zu“, so die Initiatoren.

Doch die Zeit drängt. Nicht nur für den Kampf gegen das Insektensterben, auch für die Bürgerinitiative selbst. Nur noch bis zum 30. September ist Zeit, europaweit eine Millionen Unterschriften zu sammeln. „Aktuell stehen wir bei 640.000 Unterschriften. Da fehlt noch eine ganze Menge“, meint Marion Kricke und hofft auf die Mithilfe der Lokalkompass-Leser*innen:

„Unterzeichnen kann man die Europäische Bürgerinitiative ganz einfach im Internet, unter: www.bienenundbauernretten.eu. Oder man lädt sich auf derselben Seite die Petition in Papierform herunter und füllt sie aus. Die Vordrucke kann man auch super nutzen, um im Freundeskreis nach weiteren Unterschriften zu fragen.“

Nur wenn eine Millionen Unterschriften zusammenkommen, muss sich die EU-Kommission mit den Forderungen der Initiative auseinandersetzen.

Zum Hintergrund: Eine Europäische Bürgerinitiative ist eine offiziell organisierte Massenpetition, durch die europäische Bürger die Europäische Kommission auffordern können, Rechtsvorschriften für Themen vorzuschlagen. Für eine Zulassung muss eine Initiative innerhalb eines Jahres nach ihrem Start mindestens eine Million gültige Unterschriften sammeln. „Bienen und Bauern retten“ wurde von sieben EU-Bürger*innen ins Leben gerufen und wird aktuell unterstützt von 140 Umwelt-NGOs, Landwirtschafts- und Imkerei-Organisationen, gemeinnützigen Stiftungen und wissenschaftlichen Einrichtungen.

Kontakt:

buergerfuerbienen@savebeesandfarmers.eu