"Klippe 2", das Begegnungs- und Servicezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde in Langenberg bietet wieder Veranstaltungen an.

"Dabei möchte ich Ihnen besonders den Schnuppernachmittag mit „Kartenqueen“ Anja Bley am Samstag, 16. Oktober, ans Herz legen. Frau Bley ist stellvertretende Leiterin der Velberter Stadtbibliothek und nicht nur das – sie ist ausgesprochen kreativ.

Aufmerksam geworden auf Frau Bley sind wir durch unsere Online-Kunstausstellung zugunsten des Seenotrettungsschiffes Sea-Eye-4 im Frühjahr 2021. Sie hat dort einen Teil ihrer Exponate als Spende zur Verfügung gestellt.", so Astrid Kothe-Matysik von Klippe 2.

Daraufhin habe man Kontakt zu der "bis dahin nicht bekannten kreativ engagierten Spenderin", die "um die Ecke arbeitet und lebt", aufgenommen und sie gefragt, "ob sie nicht einmal einen Schnuppernachmittag in der Klippe 2 für Interessierte veranstalten könne".

So heißt es also nun am Samstag, 16. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr "Kreatives Gestalten mit "Kartenqueen" Anja" in der Begegnungszentrum Klippe 2 in Velbert-Langenberg. "Ob Grußkarten zum Aufstellen oder im klassischen Format, Lesezeichen oder Papierblumen - Anja Bleys kreativer Umgang mit Papier scheint keine Grenzen zu kennen.", heißt es in der Ankündigung des Nachmittages, an dem die Möglichkeit besteht, ihr über die Schulter zu schauen und selbst ansprechende Produkte aus Papier herzustellen.

Anmeldung ist erforderlich bis Samstag, 9. Oktober. Unkostenbeitrag: 5 Euro.

Hundecafé trifft sich wieder

Auch das Hundecafé trifft sich wieder und zwar ebenfalls am Samstag, 16. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Begegnungszentrum Klippe 2. Anmeldung ist ebenfalls erforderlich und zwar bis Samstag, 9. Oktober.

Lieblingsbücher-Austausch

"Mein Buch zum Kaffee - Langenbergerinnen und Langenberger tauschen sich über Lieblingsbücher aus" und zwar am Mittwoch, 27. Oktober, um 15 Uhr im Begegnungszentrum Klippe 2. In der Ankündigung heißt es: "Rose Goldmann hat aus ihrem Buch "Aber sie ist meine Mutter" vorgelesen. Kristin Kelch hat uns davon berichtet, weshalb Sasa Stanisic´s "Herkunft" sie angesprochen hat. Der Austausch über Lieblingsbücher geht weiter. Kommen Sie auf einen Kaffee vorbei und erzählen von Ihrem Lieblingsbuch!" Die Anmeldung ist erforderlich bis Dienstag, 19. Oktober.

"Für alle Veranstaltungen gilt nach heutigem Stand die 3-G-Regel", heißt es abschließend.

Mehr Infos

Mehr Infos gibt es bei Anja Gigla-Klockhaus vom Evangelischen Jugendbüro. Erreichbar ist sie am besten per Mail an: evjugend.langenberg@web.de