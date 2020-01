Der Ortsverband Langenberg (R07) des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) bildet im Rahmen einer Ausbildungskooperation ab dem 8. Februar Funkamateure aus.

"Funkamateure beschäftigen sich mit der Technik zur drahtlosen Übertragung von Sprache und Daten, wobei sie mit vielen Gleichgesinnten in aller Welt Freundschaft schließen", informiert Frank Dellenbusch vom Ortsverband. "Die Bandbreite dieses anspruchsvollen Hobbys reicht von der Erkundung der Ausbreitung von kurzen Wellen rund um den Erdball und von der Nutzung der gebauten Satelliten bis hin zur aktiven Mitarbeit an einem von Anbietern unabhängigen und drahtlosen Internets." Daneben bleibe selbstverständlich noch Platz für das eine oder andere gemütliche Gespräch von Haus zu Haus oder von Kontinent zu Kontinent, ergänzt Dellenbusch. "Auch kommen Wettbewerbe und Aktivitäten an der frischen Luft, wie die Aktivierung von Inseln, Bergen oder Naturschutzgebieten, nicht zu kurz."

Aktuell zählt der Ortsverband Langenberg (R07) circa 50 Mitglieder. Einsteigen kann jeder, indem er einen Ortsverband seiner Wahl in der Umgebung besucht und sich anschaut, womit sich Funkamateure beschäftigen. "Den Funkamateuren zuhören ist für jeden gestattet und ausdrücklich erwünscht." Durch das Internet ist das Zuhören auch ohne einen eigenen Empfänger möglich.

"Wer selber senden möchte, benötigt eine behördliche Zulassung", sagt Frank Dellenbusch. "Diese bekommt man nach Ablegen einer Prüfung, womit das Recht einhergeht, Sendeanlagen selber zu bauen." Eine Amateurfunkgenehmigung und die Zuweisung eines individuellen Rufzeichens dokumentieren die technischen Kenntnisse des Funkamateurs. Der Hinweis darauf kann bei Bewerbungen im technischen und handwerklichen Bereich so manche Tür öffnen. Viele Funkamateure sind beruflich als Ingenieure, Techniker oder im EDV-Bereich tätig.

Grundlagen der Elektrotechnik, digitale Datenübertragung und die Funktionsweise von Sendern

Der DARC-Ortsverband Langenberg (R07) bietet einen Lehrgang für die Vorbereitung auf diese Prüfung an. Willkommen sind Interessenten aus allen Altersgruppen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zu erreichen. Behandelt werden Themen wie Grundlagen der Elektrotechnik, digitale Datenübertragung und die Funktionsweise von Sendern und Empfängern.

Kontaktmöglichkeiten zu allen an der Ausbildungskooperation teilnehmenden Ortsverbänden sind unter www.darc.de/der-club/distrikte/l/ausbildungskooperation zu finden. Ansprechpartner in Langenberg sind Heinrich Klaff (Tel. 02052/2522, E-Mail: dh3jh@darc.de) und Frank Dellenbusch (Tel. 02052/9263926, E-Mail: dc8ev@darc.de).

Weitere Informationen:

-Der DARC e.V. ist der größte Verband von Funkamateuren in Deutschland und die drittgrößte Amateurfunkvereinigung weltweit.

-Mit über 34.000 Mitgliedern vertritt der DARC die Interessen der über 67.500 Funkamateure in ganz Deutschland und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU).

-Weitere Infos gibt es unter www.darc.de.