Bürgerbus steht in den Startlöchern!

Der Bürgerbus Langenberg geht am 01. Juli endlich wieder an den Start

Ein sorgfältig ausgearbeitetes Hygienekonzept macht es möglich: Der Bürgerbus Verein Langenberg nimmt am Mittwoch, 01. Juli, seinen regulären Fahrbetrieb wieder auf. Vor dreieinhalb Monaten fuhr der letzte Bus. Dann kam es zur Corona bedingten Unterbrechung. Nach intensiven Bemühungen des Vereins, in Absprache und mit Unterstützung der Wuppertaler Stadtwerke (WSW), sind nun alle Hygienevorschriften erfüllt, die Busse vorbereitet und die Fahrer entsprechend geschult. Nach einer offiziellen Bus-Abnahme, gaben die WSW nun den Fahrbetrieb wieder frei.



„Fährt der Bürgerbus endlich wieder?“ Besser hätte das gerade Gesagte nicht unter Beweis gestellt werden können. Der Vorstand des Bürgerbusvereins hatte zum Pressetermin geladen, um sein neues Hygiene-Konzept vorzustellen. Zwecks Fotos wurden die beiden Bürgerbusse auf dem Betriebsgelände der Langenberger Feuerwehr in Position gebracht und schon näherten sich zwei aufgeregte Bürger im Eilschritt mit der oben zitierten hoffnungsvollen Frage. Erleichtert hören sie die Antwort vom Vereinsvorsitzenden Gerd Berker: „Am 01. Juli geht es wieder los!“ Die Freude der beiden Bürger ist nicht zu übersehen. „So ging es uns in den vergangenen Monaten ständig. Zu Hause stand das Telefon nicht still und in der Stadt wurde man von vielen älteren Menschen angesprochen“, so Ralph Güther, Geschäftsführer des Vereins. „Die Sorge war groß. Viele hatten nun Probleme zum Einkaufen zu kommen. Immer ein Taxi nehmen, sprengt bei vielen Rentnern das Budget.“ Also setzten sich die Männer vom Langenberger Bürgerbusverein zusammen und erarbeitete ein Hygienekonzept mit sorgfältig abgestimmten Corona-Schutzmaßnahmen. „Wir gehen davon aus, dass die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen für die Fahrgäste, aber auch für unsere Fahrer konsequent eingehalten werden“ , so Fahrdienstleiter José Almansa. Und die Maßnahmen, die die Verantwortlichen des Bürgerbusvereins gemeinsam ausgetüftelt haben, können sich sehen lassen. Da sind einmal die Veränderungen in den beiden Bussen. Ein installierter Spuckschutz aus zertifiziertem Kunststoff wurde hinter und seitlich des Fahrers angebracht. Hier war José Almansa federführend beteidigt. Als KFZ-Sachverständiger konnte er diese Umbauten fachlich kompetent umsetzen. „Dieses ‚flexible Glas‘ wird im Cabrio-Bau verwendet. Wichtig war außerdem, dass wir alle Umbauten flexibel halten und jederzeit wieder rückgängig machen können. Die Abnahme hätte sich sonst Monate hingezogen.“ Ein Desinfektionsspender und eine Wechselgeldschale wurden ebenfalls montiert. Ab sofort heißt es also für alle Fahrgäste: Maske auf, Hände am Spender desinfizieren, Ausweis vorzeigen, Wechselgeldschale für Fahrkartenausgabe und Bezahlung benutzen, auf einem der verbleibenden sieben Sitzbänke Platz nehmen und nicht vergessen: weiterhin Abstand halten. Und schon kann die Fahrt berg-auf, berg-ab durch Langenberg losgehen. „Natürlich helfen unsere Fahrer auch weiterhin beim Ein- und Aussteigen, wenn ein Rollator mitgenommen werden soll. Das wird nun ein wenig zeitaufwendiger, da er über die Fahrertür aussteigen muss. Wir hoffen jedoch den Fahrplan ohne größere Verspätungen einhalten zu können“, so Jochen Neef, stellvertretender Fahrdienstleiter. Mit entsprechender Rücksichtnahme, werde das alles klappen und bald Routine einkehren im Umgang mit den Maßnahmen, sind sich die Verantwortlichen einig. Sicherheitshalber gibt es für jeden Fahrgast aber beim Einstieg noch einen Handzettel zur korrekten Benutzung der Busse ab dem 01. Juli. „Außerdem liegen die Handzettel in den Gemeinden aus und in der Klippe 2 aus.“ Und keine Angst: wer seine Schutzmaske vergessen hat, bekommt eine geschenkt. Genäht von fleißigen Helfern des AllDie-Kunsthauses. Ein Lob gab es für die ehrenamtlichen Verantwortlichen des Vereins dann auch noch. Als „Vorzeigebürgerbus“ titulierte sie der Betriebsleiter der WSW. Immerhin ist er der erste Bürgerbusverein der WSW, der nun wieder an den Start geht. Gerd Berker: „Wir freuen uns alle sehr, dass es nach langem Stillstand wieder los geht und wir einen großenSchritt in Richtung Normalisierung des Alltags in Langenberg gehen können. Wir hoffen, dass alle Hinweise am und im Bus, insbesondere die Anweisungen des Fahrpersonals von unseren Fahrgästen ernst genommen werden, damit wir alle gesund bleiben.“