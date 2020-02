„Diese Initiative hat uns berührt!“

Stiftung der Sparkasse HRV unterstützt Velberter Oase-Initiative

Seit 2012 gibt es die "Oase", eine Wohngemeinschaft für Frauen, die psychischer oder sexueller Gewalt ausgesetzt waren, in Velbert. Eine Stiftung der Sparkasse HRV ermöglichte es nun, diese Initiative mit einer Spende in Höhe von 2700 Euro zu unterstützen.



Genau genommen ist es die Gemeinschaftsstiftung der Sparkasse HRV, die an diesem Vormittag ein strahlendes Lächeln in das Gesicht von Esther Theumert zaubert. Sie ist die Gründerin und Leiterin der Velberter Oase-Initiative, dem „Haus des Verstehens“. Esther Theumert kann ihr Glück kaum fassen, denn nun ist ihr Traum eines Neubaus in greifbare Nähe gerückt: „Unser Haus ist sehr gefragt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir auf möglichst unbürokratische Frauen unsere Hilfe anbieten. Die sieben Appartements und drei möblierten Zimmern sind meist ausgebucht. Deshalb haben wir uns entschlossen auf dem Gelände hinter unserem Haus einen Neubau von 260 Quadratmetern Gesamtfläche zu errichten.“ Gerade bei Notfällen sei es wichtig, genügend Kapazitäten zur Verfügung zu haben. Dann nämlich, wenn Frauen und ihre Kinder über Nacht vom Jugendamt aus den Familien geholt werden müssen. Aber auch darüber hinaus ist das Oase-Team Ansprechpartner für alle Frauen in Not. „Wir haben immer ein offenes Ohr und sind füreinander da, ohne viel Bürokratie. Gerade unser Mittwochs-Frühstück ist eine tolle Gelegenheit einander kennenzulernen“, so Daniela, die selbst einmal an einem Punkt in ihrem Leben angekommen war, an dem sie nicht mehr weiter wusste. So wie ihr, geht es vielen Frauen aus dem Team. Sie wissen wovon die Frauen, die zu ihnen kommen, sprechen, denn vieles davon haben sie in der Vergangenheit selbst erlebt. Gemeinsam frühstücken, Sport, Seelsorge, Gartenarbeit, Kochen, Basteln – das alles hilft den Frauen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben. „Diese Iniative hat uns berührt“, so Andrea Machost, Direktorin Private Banking, Sparkasse HRV. „Soviel Eigeninitiative ist beeindruckend und wir freuen uns sehr dieses soziale Projekt dank unserer Gemeinschaftsstiftung unterstützen zu können.“ Unter dem Stiftungsmotto „Gemeinsam Gutes tun“, seien es die Bürger der Region, die durch Spenden und Zustiftungen, soziale und gemeinnützige Ziele langfristig und über den Tod hinaus fördern, so Machost weiter. Nur hierdurch sei es möglich, Vereine wie die Oase-Initiative bei ihren vielfältigen Aufgaben zu unterstützen. „Wer das Wort Stiftung hört, denkt meist an hohe Geldbeträge. Doch die Gemeinschaftsstiftung ermöglicht durch „zuspenden" oder „zustiften", auch mit kleinem Kapital sinnvoll viel Gutes zu tun“, so der Sparkassenfachwirt Michael Franzen. Für Esther Theumert liegt der Sinn auf der Hand, denn nun könnte der erste Spatenstich für den Neubau noch in diesem Frühjahr stattfinden. „Der Bauantrag für den Neubau ist genehmigt. Die Finanzierung wird gerade auf den Weg gebracht“, so Esther Theumert. Vier Apartments und eine Mitarbeiterwohnung sind geplant – für die Oase ein großer Schritt, auf den sich alle freuen.“