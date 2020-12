Gymnasium Langenberg präsentiert Imagefilm

Alles steht im Zeichen der Digitalisierung – auch der Rundgang durch eine Schule erfolgt heute digital. Aus der Not musste das Gymnasium Langenberg in kürzester Zeit eine Tugend machen, hatte man doch so lang wie möglich am Informationsvormittag für das letzte Novemberwochenende festgehalten. Als dann feststand, dass ein Vormittag in Präsenz zur Vorstellung bei den Viertklässlern aufgrund von Corona nicht stattfinden würde, musste schnell eine Alternative her. Und die kann sich sehen lassen.Innerhalb von nicht einmal fünf Wochen von der Idee bis zum fertigen Ergebnis entstand ein professioneller Imagefilm, in dem Schüler, Eltern und Lehrer zu Wort kommen und erklären, was das Gymnasium Langenberg so besonders macht. Durch die Schule führt Schulleiter Markus Ueberholz anhand des Leitbilds der Schule, der Zuschauer kann einen Blick in den Unterricht werfen und erfährt nebenbei auch, welche Möglichkeiten die Schule bietet, die Jüngeren zu unterstützen und zu fördern und die Älteren in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. So stellen sich zum Beispiel den streitenden Fünftklässlern in einer Szene die Streitschlichter vor, aber auch die Ersthelfer, Lerncoaches, Nachhelfer, Sporthelfer, Medienscouts und Tutoren bieten ihre Hilfe an, außerdem zeigt sich im Film die Vielfalt an Projekten und Aktivitäten, die die Schule zu bieten hat.

Regie führte die Erprobungsstufenkoordinatorin Anja Kirschbaum, die deutlich macht, warum sie gern gehabt hätte, dass der Informationsvormittag stattfindet: „Was unsere Schule ausmacht, ist die Atmosphäre und das Miteinander, und das kann man vor Ort einfach am besten erfahren.“Als klar war, dass dieses Jahr ein Zusammentreffen vor Ort trotz bereits ausgetüfteltem Anmelde- und Hygienekonzept nicht möglich sein würde, musste also eine mediale Alternative her, und so entstand die Idee, diesen Film zu drehen. Tatkräftige und fachmännische Hilfe erhielt die Schule von Jochen Kraus von Horizont TV, der auch die Drohnenaufnahmen ermöglichte und den Sportunterricht auf dem Sportplatz von oben filmte.

Auch das Kollegium, das den fertig geschnittenen Film zuerst präsentiert bekam, war von der Umsetzung begeistert.

„Authentisch, lebendig und kurzweilig“, lautete das Urteil. Ab Freitag, 18. Dezember, wird der Film auf der Homepage www.gymnasium-langenberg.de des Gymnasiums für alle zu sehen sein.„Die Arbeit am Film hat Spaß gemacht, weil auch ich Bereiche unserer Schule gesehen habe, in die ich sonst keinen Einblick erhalte, etwa die tolle Ausstattung im Physikunterricht, die spannende Experimente ermöglicht. Ich hätte große Freude daran, das Ganze noch einmal ohne Maske zu drehen“, resümiert Anja Kirschbaum.