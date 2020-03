Ein bisher unbekannter Exhibitionist belästigte Schulkinder am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Neviges. Das teilt die Polizei mit und bittet Bürger nun um Hinweise.

Gegen 7.20 Uhr wartete eine zehn Jahre alte Schülerin gemeinsam mit weiteren Schulkameradinnen an der Bushaltestelle Lilienstraße auf den Schulbus, als plötzlich ein Mann dazu kam. Der Mann stellte sich hinter die Kinder, zog seine Hose herunter und zeigte sich den Kindern in schamverletztender Weise.

Kinder vertrauten sich ihrer Lehrerin an

Noch bevor der Bus wenige Minuten später an der Haltestelle eintraf, entfernte sich der Mann wieder. Die Kinder stiegen in den Bus und vertrauten sich in der Schule einer Lehrerin an. Abends erschien die Schülerin dann gemeinsam mit ihrer Mutter auf der Wache in Velbert, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Die Kriminalpolizei hat daraufhin ein Strafverfahren wegen sexuellen Handlungen vor Kindern eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Täterbeschreibung

Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

männlich

trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose sowieschwarze Schuhe

hatte einen schwarzen Drei-Tage-Bart

hatte laut den Mädchen ein "südosteuropäisches Erscheinungsbild"

Weitere Beschreibungen liegen der Polizei nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051/9466110 entgegen.