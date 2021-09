Das Sonderprogramm "Die freche Schnauze" von und mit Steffen Lutz Matkowitz, dem Gründer des Kabaretts Leipziger Brettl (gegr. 1979), bietet am Sonntag, 10. Oktober, 16 Uhr im Nostalgie Café in Velbert-Neviges, klassisches Kabarett in einem Streifzug von Sachsen ins Rheinland.

Sachsen und seine "heimliche Hauptstadt" Leipzig, Nordrhein-Westfalen und seine Menschen, beschrieben in Texten und Liedern, die aus dem tiefen Herzen des "Rheinsachsen" mit der derben Gemütlichkeit einer " frisch gerösteten Kaffeebohne" kommen.

Tickets und Infos

Informationen, Bestellungen (14 Euro VKK; 15 Euro AKK) unter: www.leipzigerbrettl.de/tickets. Mehr Informationen unter Telefon 0170/1560574 oder 02104/2129485 und: kartenbestellung@leipzigerbrettl.de