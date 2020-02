Am 14. und 15. März 2020 in der Zeit 11 bis 18 Uhr, findet der 37. Kreativmarkt "Frühlingserwachen 2020" in der "Glocke", Tönisheider Str. 8 (am Dom), in 42553 Velbert-Neviges, statt. Es erwartet Sie ein Kunsthandwerkermarkt mit selbstgefertigten Stücken der besonderen Art. Lassen Sie sich inspirieren von schönen Dingen, die Auge und Herz erfreuen: Zarte Filzgeschöpfe, filigraner Glasschmuck, individuell gestaltete Glückwunschkarten, ausgefallene Stoff-Taschen und Kissenbezüge, Öl- und Essigvariationen, kreative Fotoalben, Patchwork, Tiffany, kreative Türstopper, Silberschmuck aus alten Besteckteilen, selbstgestaltete Kochbücher und vieles mehr. Unsere Aussteller waren unermüdlich kreativ, um Ihnen ein breitgefächertes Angebot präsentieren zu können.

Nutzen Sie die Gelegenheit, über den Markt zu bummeln oder bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen (oder auch Herzhaftem) dem alltäglichen Allerlei für geraume Zeit zu entrinnen.