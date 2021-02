Ich habe mich mal als Selfpublisherin versucht und acht meiner SF-Erzählungen, die in verschiedenen Anthologien und Magazinen enthalten sind, in einem Erzählband zusammengestellt. Momentan gibt es das Printbook. Das Ebook folgt noch.

*** STÖRFALL ***

Schon von alters her lockte der Weltraum den Menschen. In acht Geschichten folgen wir jenen, die diesem Ruf erliegen. Sei es ein unbekanntes Signal aus den Weiten des Universums, die Verlockung finanzieller Reichtümer durch den Abbau von Rohstoffen, oder die Erforschung fremder Welten. Sie machen sich auf in die Tiefe des Alls. Doch so manche Mission ist zum Scheitern verurteilt.

Infos zu den Stories:

Sonnenmondfinsternisstern

Erschienen in der Anthologie Die Magnetische Stadt 2015 im Verlag für Moderne Phantastik Gehrke. Die Story ist zudem online auf der Plattform TOR Online des Fischer Verlags zu finden und war für den Kurd-Laßwitz-Preis 2016 nominiert.

Das Trojaner-Projekt

Eine meiner ersten Stories. Erschienen in meinem Erzählband Fremde Welt 2013 im Edition Paashaas Verlag Hattingen. Der Erzählband war für den Deutschen Phantastik Preis 2014 nominiert.

Der Gott des Krieges

Erschien 2020 im EXODUS-Magazin im Themenband Mars in der Ausgabe Nummer 41.

Die Faszination der Einsamkeit

Die Geschichte erlangte 2013 den 3. Platz im Story-Wettbewerb „Ohne Raketenmotor ins All“ des Vereins zur Förderung der Raumfahrt (VFR) und wurde in deren Jahresbuch SPACE 2014 veröffentlicht. Eine weitere Veröffentlichung der Story erfolgte 2016 in der Anthologie Das Licht von Orion im Verlag für Moderne Phantastik Gehrke sowie 2019 in der Anthologie Wasserstoffbrennen im Amrûn Verlag.

Schrottsammler

Die Geschichte erlangte 2015 den 2. Platz im Story-Wettbewerb „Business Case Space – Ideen für die Raumfahrt“ des Vereins zur Förderung der Raumfahrt (VFR) und wurde in deren Jahresbuch SPACE 2016 veröffentlicht. Eine weitere Veröffentlichung der Story erfolgte 2016 in der Anthologie Das Licht von Orion im Verlag für Moderne Phantastik Gehrke.

humanoid experiment

Erschienen 2016 im EXODUS-Magazin Nummer 34.

Botschaften

Die in zwei Teile aus gegensätzlichen Perspektiven erzählte Geschichte wurde speziell für den Erzählband Die Rückkehr des grünen Kometen geschrieben. Diesen gab die Phantastische Bibliothek Wetzlar als Sonderband ihrer Phantastischen Miniaturen zum 90. Geburtstag von Herbert W. Franke 2017 heraus – als Hommage zu Frankes Erzählband Der grüne Komet von 1960. Das Besondere an den Miniatur-Geschichten ist, dass sie maximal 950 Wörter enthalten dürfen.

Störfall

Erschienen in der Anthologie Meuterei auf Titan 2017 im Verlag für Moderne Phantastik Gehrke. Die Story erreichte den 3. Platz beim Kurd-Laßwitz-Preis 2018.

Link zu BoD:

https://www.bod.de/buchshop/stoerfall-jacqueline-montemurri-9783753405896