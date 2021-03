Eine Frühlingsaktion unter dem Motto „Die Kleine Höhe wird sauber“ wird am kommenden Wochenende von der Bürgerinitiative "Kleine Höhe" durchgeführt. Interessierte Bürger sind dazu aufgerufen, sich zu beteiligen.

"Wir möchten die Kleine Höhe vom Wintermüll befreien und mit dazu beitragen, den Freizeitwert und die Schönheit des Areals zu erhalten", so Angelika Behr von der Bürgerinitiative.

Bei der Kleinen Höhe handelt es sich um eine von Naturschutzgebieten umgebene landwirtschaftlich genutzte Fläche im Landschaftschutzgebiet. Sie findet sich im Grüngürtel zwischen Neviges und Wuppertal. Seit mehreren Jahrzehnten gibt es immer wieder unterschiedlichste Plänen, die Fläche zu bebauen. Zuletzt gingt es um die Errichtung einer forensischen Klinik. Die Bürgerinitiative hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Bebauung und die damit verbundenen Eingriffe in Natur, Klima, Landschaft und Naherholung zu vermeiden.

Bürger sollen

sich beteiligen

Wie schön das Gebiet ist, sollen Teilnehmer der Frühlingsaktion nun selber erfahren, sagt Angelika Behr. "Dazu bitten wir möglichst viele Helfer, am Wochenende den vorhandenen Unrat zu sammeln." Jeder könne sich eine Zeit aussuchen, die ihm am besten passt. Es wird also - um die Corona-Schutzverordnung einhalten und ausreichend Abstand gewährleisten zu können - keine gemeinsame Veranstaltung geben.

Ab Freitag, 19. März, um 16 Uhr werden an einem Anhänger, der an der Ecke Schanzenweg/Nevigeser Straße steht, Landkarten ausliegen, die jeweils die Abschnitte zeigen, die von den Helfern abgesucht werden sollten.

Ab Freitag, 19. März, um 16 Uhr werden an einem Anhänger, der an der Ecke Schanzenweg/Nevigeser Straße steht, Landkarten ausliegen, die jeweils die Abschnitte zeigen, die von den Helfern abgesucht werden sollten. "Die Helfer können sich ihren ,Wirkungskreis' selbst aussuchen und die entsprechende Karte mitnehmen", erläutert Angelika Behr. Es handelt sich jeweils um kurze Strecken, die wenig Zeitaufwand erfordern. Auch Mülltüten werden bereit liegen. "Handschuhe und weitere Hilfsmittel können darüber hinaus selbst mitgebracht werden."

Der gesammelte Müll wird dann am Montag, 22. März, am Anhänger abgeholt und entsorgt.