In diesem Herbst stehen noch zwei Treffen des Obst- und Gartenbauvereins Velbert-Neviges an.

Am kommenden Samstag, 9. Oktober, findet das Herbstfest statt, diesmal im Stammlokal "Zum Parkhaus" bei Familie Seidl (Bernsaustraße 35 am Schloss); Beginn ist 19 Uhr. "Wer etwas essen möchte, kann auch schon früher kommen.", heißt es in der Ankündigung. "Wie allgemein üblich, sind die Corona-Schutzvorschriften zu beachten, also "geimpft, genesen oder getestet", was nachzuweisen ist, heißt es weiter.

Für den Aufbau ab 10 Uhr werden noch Helfer gesucht (Rücksprache mit Herrn Plein per Mail: gerd.plein@googlemail.com oder Telefon 02053/3791.

Das Jahresabschlussfest ist für Sonntagnachmittag, 14. November geplant.