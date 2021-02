Der Spielplatz Teller Hof in Neviges soll neu gestaltet werden - hierzu sammeln die Technischen Betriebe Velbert ab sofort Wünsche, Anregungen und Ideen der Anwohner und vor allem der Kinder aus der Umgebung.

Die aktuelle Corona-Lage lässt leider keine Vor-Ort-Öffentlichkeitsbeteiligung zu, daher können alle Interessierten ihre Ideen etwa für neue Spielgeräte oder auch ein selbst gemaltes Bild des neuen Spielplatzes bis Montag, 15. März, an spielplatztellerhof@velbert.de oder per Post an die Technische Betriebe Velbert, Stichwort: Neugestaltung Spielplatz Teller Hof, Dennis Schieferstein, Am Lindenkamp 33 in 42549 Velbert senden. Die Verantwortlichen werten ab 16. März die Ideen aus und arbeiten sie nach Möglichkeit in die Planung ein.