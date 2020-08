Mit den in den vergangenen Wochen erst gelockerten Beschränkungen der Corona-Schutzverordnung NRW für den Vereinssport im Lande, haben inzwischen nahezu alle Sportangebote des Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) wieder ihren Übungs- und Trainingsbetrieb aufgenommen. Nicht so bisher das beliebte Eltern-Kind-Turnen des Vereins. Doch auch dort steht nun endlich wieder ein Neustart unmittelbar bevor - wenn auch unter Auflagen.

Ab Montag, dem 17.08.2020, findet das Eltern-Kind-Turnen des NTV wieder zu gewohnter Zeit, von 16.15 bis 17.15 Uhr, in der Sporthalle an der Hohenbruchstraße im Siepen statt. Ab Mittwoch, dem 19.08.2020, folgt die Eltern-Kind-Gruppe des NTV an der Tönisheider Straße in der Nevigeser Stadtmitte, wie schon früher gewohnt von 15.30 bis 16.30 Uhr.

Beide Angebote stehen aber unter der Auflage, dass jeweils maximal 30 Personen, inklusiv NTV-Übungsleitung, in der Halle anwesend sein dürfen. Deshalb darf pro Kind jeweils nur ein Elternteil begleiten. Interessierte Eltern werden zudem gebeten, sich für nur einen der beiden NTV-Termine zu entscheiden, um möglichst vielen Kleinkindern den Wiedereinstieg in die erlebnisreiche Sportwelt des Vereins zu ermöglichen.

Selbstverständlich gilt auch bei diesen Angeboten natürlich eine größtmögliche Beachtung der allgemein bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Begleitende Elternteile sollten in den Übungsstunden, bei geringerer körperlicher Belastung, nach Möglichkeit auch Mund-Nasen-Masken tragen.