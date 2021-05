Aufgrund der Lockerung der Corona-Verordnungen darf das Freibad des Panoramabades in Neviges nach sieben Monaten am Mittwoch, 2. Juni, wieder seine Pforten öffnen. Dies geschieht mit entsprechenden Einschränkungen und unter Einhaltung der AHA-Regeln.

Voraussetzung: Die Inzidenz im Kreis Mettmann bleibt unter 100. Das Parkbad und das Nizzabad bleiben zunächst geschlossen.

Bereits seit einigen Wochen laufen im Panoramabad alle Vorbereitungen zum Start in die Freibadsaison. Zunächst wird nur das Sportbecken wieder für den Betrieb geöffnet, alle weiteren Bereiche sowie die Liegewiese bleiben noch geschlossen. Zum Eintritt ist ein negatives Testergebnis, ein Nachweis über eine überstandene Coronainfektion oder eine vollständige Impfung notwendig.

Online Tickets buchen

Die Ticketbuchung erfolgt, wie auch im vergangenen Jahr, online oder über Vorverkaufsstellen. Der Verkauf startet am Montag, 31. Mai, am Vormittag. Die Kasse im Bad bleibt geschlossen. Über www.stadtwerke-velbert.de/velbertschwimmt können die Tickets bequem bereits zwei Tage im Voraus online gebucht und direkt nach dem Kauf ausgedruckt werden. Alternativ kann das Ticket auf dem Handy vorgezeigt werden.

Besonders wichtig ist: Die Tickets müssen aufbewahrt und beim Verlassen des Bades erneut gezeigt werden. Die Corona-Schutzmaßnahmen des Landes NRW verpflichten die Schwimmbäder, die Kontaktdaten der Besucher sowie die Uhrzeiten zu speichern, zu denen die Gäste das Bad betreten und verlassen.

Alternative:

Vorverkaufsstellen

Wer nicht online buchen möchte, kann die Tickets bei den Vorverkaufsstellen von NeanderTicket.de bekommen: im Ticket-Shop der Velbert Marketing GmbH in der Innenstadt, Friedrichstraße 139, bei der Buchhandlung Kape in Langenberg, Hauptstraße 58, und beim Wortwechsel in Neviges, Rommelssiepen 1, hinter der Buchhandlung. Weitere Informationen und Verkaufsstellen in der Region gibt es unter www.neanderticket.de/vorverkaufsstellen.

Einzuhaltende Vorschriften

beim Bäderbesuch

Neben dem Ticketkauf gelten im Wesentlichen die aktuell geltenden Hygenienvorschriften und die damit verbundenen Regeln: Jeder Besucher muss registriert werden, es gelten die allgemeinen Abstandsregelungen (1,5 Meter) zur Vermeidung von Gruppenbildungen. In geschlossenen Räumen ist eine medizinische Maske zu tragen. Nach Betreten des Freibads müssen die Badegäste die Hände waschen oder desinfizieren. Handdesinfektionsspender stehen zu diesem Zweck zur Verfügung. Umkleidespinde stehen eingeschränkt zur Verfügung. Die Duschen bleiben vorerst geschlossen. Kinder unter zehn Jahren dürfen nicht alleine das Bad besuchen.

Sonderregelung

für Frühschwimmer

Während der "Frühschwimmzeiten" (Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 8.30 Uhr) ist ein Einlass mit einem an der Freibadkasse gekauften Tagesticket möglich. Beim Direktkauf einer Tageskarte vor Ort sind die Besucher verpflichtet, sich mit einem Formular zu registrieren. Somit werden Daten und Einlass- sowie Auslasszeitpunkt, wie per Verordnung verlangt, erfasst. Jeder Gast, der via Direktkauf das Bad betreten hat, ist angehalten, bei Verlassen seine „Auslasszeit“ beim Personal im Ausgangsbereich zu benennen.

Bert Gruber, Kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Velbert: „Wir freuen uns sehr, nach sieben Monaten wieder für die Badegäste öffnen zu können, wenn auch zunächst nur mit eingeschränktem Angebot und einem verstärkten Hygienekonzept. Alle Einschränkungen gelten dem Schutz und der Sicherheit unserer Badegäste und unseren Mitarbeitern. In Kürze wird auch unser Parkbad öffnen und, sobald die Zahlen weiter sinken, wird auch das Nizzabad Hallenbad folgen.“

Öffnungszeiten: