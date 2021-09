Für die Herbstferien 2021 haben sich die Turnerinnen vom Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) in diesem Jahr etwas ganz besonderes ausgedacht. Mädchen ab 5 Jahren bieten sie eine Ferienaktion im Gerätturnen an. Interessierte Mädchen, die zukünftig gerne auch einmal selber Wettkämpfe in dieser tollen Sportart bestreiten möchten, können an fünf Tagen aktiv werden und das NTV-Training an Sprung, Barren/Reck, Schwebebalken und Boden ausprobieren, um dabei zu testen, ob das Gerätturnen ein neues Hobby für sie werden könnte.

Die NTV-Aktion findet in den Herbstferien, in der ersten Ferienwoche vom 11. bis zum 15. Oktober 2021, an allen fünf Tagen jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, in der Nevigeser Sporthalle an der Tönisheider Straße statt.

Maximal 30 Kinder können jeweils für einen Kostenbeitrag in Höhe von 40,- Euro an der fünftägigen Ferienaktion teilnehmen. Gezahlt wird am ersten Tag direkt vor Ort. Maßgeblich für eine Teilnahme ist der Meldungseingang beim NTV. Die Formulare zur Anmeldung stehen auf der Homepage des Vereins (unter: www.nevigesertv.de), im Bereich "Downloads", ab sofort zur Verfügung. Sie sollten ausgedruckt, komplett ausgefüllt und spätestens bis zum 04. Oktober 2021 an die NTV-Mail-Adresse: Janette.Zimmermann@nevigesertv.de geschickt werden.

Die gemeldeten Teilnehmerinnen bringen zum Training nur sportliche Kleidung mit. Für kostenlose Getränke und Pausen-Snacks sorgen die Trainerinnen des NTV.