Die jüngsten Handballer des Niederbergischen HC suchen aktuell dringend einen Übungsleiter/-in.

Die gemischte Mini- und F-Jugend trainiert derzeit montags von 16 bis 17.30 Uhr und mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr jeweils in der Sporthalle Tönisheider Straße in Velbert-Neviges.

Wer Spaß an der Aufgabe hat meldet sich bitte bei dem Jugendwart Maik Felchner per Mail an: maik.felchner@nhc-handball.de oder unter Telefon 0151/54705086 oder Abteilungsleiter Frank Hanet: frank.hanet@nhc-handball.de oder Telefon: 0157/52762417. Mehr Infos zum NHC: http://nhc-handball.de