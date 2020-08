Im Rahmen der Fußball-Ferienschule des Sportvereins Union Velbert (SV) gehen diese Woche insgesamt 20 Jungen und Mädchen auf Torjagd.

"Die Kinder zieht es auf den Platz, sie haben einen großen Bewegungsdrang", stellt Dieter Blobel, Hauptgeschäftsführer des Vereins gleich am ersten Tag der Ferien-Aktion fest. Zum inzwischen sechsten Mal wird in der letzten Woche, bevor die Schule wieder beginnt, auf dem Ernst-Adolf-Sckär-Platz in Tönisheide ein buntes Programm rund um den Ball angeboten.

Gemeinsam mit den beiden C-Jugend-Trainern Dominik Madejak und Johannes Mroz trainieren 20 Jungen und Mädchen im Rahmen der Fußball-Ferienschule des SV Union diese Woche auf dem Ernst-Adolf-Sckär-Platz in Tönisheide.

"Dank der Lockerungen im Bereich des Kontaktsportes, können wir sowohl die verschiedenen Trainingseinheiten und Technik-Übungen am Vormittag als auch die beliebten Fußball-Partien am Nachmittag wie gewohnt umsetzen", sagt Blobel. Dazwischen wird sich bei einer einstündigen Mittagspause gestärkt. "Mit Spaghetti Bolognese oder Würstchen vom Grill mit Pommes Frites gibt es Gerichte, die wohl jedem Kind zusagen", so der Geschäftsführer. Dafür stellen sich die engagierten Mitglieder des Vereins auch gerne selber an den Herd beziehungsweise Grill. "Für das Engagement bin ich sehr dankbar!"

Neben spannenden Fußball-Spielen werden in den fünf Tagen auch Technik-Einheiten, Konditions-Trainings und Pass-Übungen angeboten, so dass jedes Kind seine Fähigkeiten erweitern kann.

Besonders die beiden C-Jugend-Trainer Dominik Madejak und Johannes Mroz legen sich an den fünf Tagen ins Zeug, damit die Kinder nach der langen Corona-Zeit wieder ins Schwitzen kommen und Spaß an dem Sport haben. In speziell angefertigten Fußball-Ferienschule-Trikots wird an der Schuss-Technik gefeilt und das Pass-Spiel perfektioniert. Spaß ist dabei garantiert!

Nur bei der Benutzung der Umkleiden sowie Sanitärräume und in den Mittagspausen seien die Abläufe und Maßnahmen leicht verändert worden, um einen höchst möglichen Schutz für alle Beteiligten zu bieten. Desinfektionsmittel steht parat und das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist in einigen Bereichen erforderlich. "Außerdem nehmen nur halb so viele Kinder teil, wie sonst", sagt der Geschäftsführer des SV Union Velbert.