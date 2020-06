Coenen der seine Wurzeln in der NTV Handball Jugend hat, spielte in seiner langen Karriere in verschiedenen NHC- sowie TVD Velbert Senioren Mannschaften.

In beiden Vereinen bekleidete Martin über viele Jahre hinweg diverse Trainertätigkeiten, u.a. auch in den jeweiligen Männer Bezirksliga Mannschaften.